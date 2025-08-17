Thông tin doanh nghiệp UNIMATES Education – Công ty tư vấn du học uy tín UNIMATES Education là công ty tư vấn du học được các gia đình du học sinh trong suốt nhiều năm qua, được biết đến là một trong những công ty du học uy tín nhất đặc biệt là du học Mỹ, Canada và Anh Quốc.

UNIMATES là công ty du học duy nhất được vinh danh tại giải thưởng SME100 bởi tạp chí SME Asia danh giá, cùng chủ sở hữu với tạp chí HR Asia mà các tập đoàn lớn đang theo đuổi trong năm 2 năm liên tục 2 năm 2020, 2021. UNIMATES cung cấp các dịch vụ cho cả học sinh, phụ huynh như hướng dẫn hồ sơ VISA thị thực với tỷ lệ VISA Mỹ đến 95% sau 1 lần phỏng vấn. Đặc biệt, nhiều học sinh của UNIMATES đạt học bổng toàn phần.

Trong suốt nhiều năm qua, UNIMATES đã hỗ trợ hàng ngàn học sinh du học thành công, với nhiều học sinh đạt các học bổng từ 20% - 100%, hỗ trợ học sinh trong suốt thời gian du học như nộp đơn đại học, chuyển trường, tìm chỗ ở, hỗ trợ xin việc làm thực tập có lương sau tốt nghiệp.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiều kinh nghiệm của UNIMATES làm việc chặt chẽ với các cố vấn học thuật tốt nghiệp từ các trường Đại học nhằm hỗ trợ học sinh đạt được mức học bổng tối đa và yên tâm học tập.

Với nhiều năm kinh nghiệm và uy tín, UNIMATES đã thực hiện các chuyến tư vấn hướng nghiệp tại các trường THPT tại TP. Hồ Chí Minh nhằm giúp học sinh có kế hoạch tốt hơn cho tương lai, thực hiện trách nhiệm xã hội hoá giáo dục của một đơn vị du học uy tín hàng đầu trong thị trường.

Với những thành tích đó, UNIMATES được vinh hạnh trở thành đại diện tuyển sinh chính thức của những trường Đại học hàng đầu các nước và các tập đoàn giáo dục lớn đồng thời hỗ trợ kết nối trực tiếp giữa học sinh và nhà trường, giúp gia đình yên tâm khi con du học không chỉ tại Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia hàng đầu như Anh, Hà Lan, Đức, Singapore, Canada, Úc, New Zealand.

Với những giá trị và nỗ lực không ngừng, UNIMATES xứng đáng là một trong những địa chỉ đáng tin cậy của nhiều du học sinh và gia đình.

Thông tin liên hệ:

Email: duhoc@unimates.edu.vn

Hotline: 0981646826

Điện thoại: 028.3821.6927(37)

Website: https://www.unimates.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/unimateseducation/

Bộ phận Du học và Thị thực UNIMATES

Văn phòng tại TP.HCM

Tầng 12, Toà nhà International Plaza, 343 Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành (Quận 1 cũ), TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 12, Daeha Business Center, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ (Quận Ba Đình cũ), Hà Nội

Văn phòng Đà Nẵng:

Tầng 3, Tấn Quốc Building, 267 Hoàng Diệu. Phường Hải Châu (Quận Hải Châu cũ), TP. Đà Nẵng

Văn phòng Buôn Ma Thuột:

Tầng 3, Datty Building, 198 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Văn phòng Cần Thơ:

Tầng trệt, 49 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bình Thuỷ (Quận Bình Thuỷ cũ), Cần Thơ