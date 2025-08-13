Chính trị Ưu tiên nguồn lực để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ĐNO - Sáng 13/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn chủ trì điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 không những là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là tình cảm sâu sắc, "mệnh lệnh trái tim" đối với vùng đồng bào, những nơi còn khó khăn. Vì vậy, phải có cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, cả hệ thống chính trị phải có trách nhiệm.

Thủ tướng cho rằng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nơi khó khăn về y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường, sinh kế... Do đó, phải nhìn nhận nghiêm túc, thẳng thắn những việc đã làm được, những việc chưa làm được, kịp thời khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo tốt hơn nhằm mang lại cuộc sống tốt hơn người dân.

Thủ tướng bày tỏ trăn trở khi cách làm 3 chương trình MTQG thời gian qua còn rườm rà, manh mún, chưa thực sự có điểm nhấn. Do đó, cần thay đổi cách thức tổ chức, phân cấp, phân quyền rõ nhiệm vụ của trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở.

Trung ương đặt ra mục tiêu các chương trình, tỉnh lo phân bổ vốn và tổ chức thực hiện là cấp cơ sở. Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao khả năng thực thi và phân bổ theo mô hình.

Quang cảnh điểm cầu tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Thủ tướng đề nghị hoàn thiện thể chế để phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên nguồn lực nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung bố trí vốn, bố trí nguồn lực, chuyển giao công nghệ.

Trong nhiệm kỳ tới, việc thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ thực hiện tốt hơn, ưu tiên nguồn lực tập trung hơn, cách làm chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn; đổi mới cách tổ chức, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó để lại cuộc sống tốt hơn cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo báo cáo, cả nước có 53 dân tộc thiểu số với dân số trên 14,4 triệu người, cư trú trên địa bàn chiếm khoảng 3/4 diện tích tự nhiên của cả nước. Hiện có khoảng 1.516 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 32 tỉnh, thành phố.

Giai đoạn 2016-2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 41 chương trình, chính sách, trong đó có 15 chính sách trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số và 36 chính sách chung có ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tính đến hết năm 2018, có 118 chương trình, chính sách có hiệu lực và triển khai thực hiện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nội dung tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giảm nghèo; phát triển sản xuất trong nông lâm nghiệp, thủy sản; giáo dục, đào tạo; văn hóa; hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt...

Trong giai đoạn 2021-2030, trên cơ sở tích hợp các chương trình, chính sách, Quốc hội đã ban hành phê duyệt đề án tổng thể, phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Trong đó giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025 với 10 dự án, trong đó có 14 tiểu dự án. Theo các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, tổng mức vốn để thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 là trên 137.000 tỷ đồng.

Đối với thành phố Đà Nẵng, theo đánh giá trong 9 nhóm mục tiêu cụ thể được Quốc hội giao, có 5 nhóm mục tiêu hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra, 2 nhóm chỉ tiêu cơ bản đạt, còn 2 nhóm mục tiêu chưa đạt.

Chương trình đạt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Đà Nẵng đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 9%/năm, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều thay đổi về nhận thức trong phát triển sản xuất, trong học nghề, lập nghiệp, xây dựng đời sống nông thôn mới, nâng cao ý thức gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa của từng dân tộc.