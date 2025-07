Chính trị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan: “Phát huy sức mạnh, tập trung thực hiện thành công đại hội nhiệm kỳ mới” Phường Tam Kỳ là một trong 10 địa phương được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chọn tổ chức đại hội trước nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm cho toàn thành phố. Đây cũng là kỳ đại hội đầu tiên sau hợp nhất đơn vị hành chính, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới.

Trước thềm đại hội của Đảng bộ địa phương, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ về công tác chuẩn bị và định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Thưa đồng chí, là Đảng bộ được chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm, thời gian qua Đảng ủy phường Tam Kỳ đã triển khai công tác chuẩn bị như thế nào để bảo đảm đúng quy trình, hiệu quả và dân chủ?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan: Ngay sau khi được Ban Thường vụ Thành ủy chọn tổ chức đại hội trước, Đảng ủy phường xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Đại hội Đảng bộ phường Tam Kỳ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dịp để Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới đề ra các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đáp ứng yêu cầu đô thị văn minh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Công tác chuẩn bị đại hội lần này khá đặc biệt, tổ chức ngay sau sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập các tổ chức Đảng, tổ chức bộ máy các phòng, ban, ngành và công tác cán bộ của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Đảng ủy phường chủ động, khẩn trương triển khai nhiều việc để đại hội diễn ra đúng thời gian theo chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở thành lập mới trước ngày 7/7, đại hội các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ phường trước ngày 10/7 và đăng ký tổ chức Đại hội Đảng bộ phường vào ngày 13 và 14/7.

Đảng ủy khẩn trương thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban tuyên truyền và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành các kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ phường; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng; hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ phường, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ phường. Ban Thường vụ Đảng ủy rà soát số lượng đảng viên, xây dựng đề án về phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm cao, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường Tam Kỳ được tổ chức thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, quy định nhằm bảo đảm tổ chức thành công đại hội, góp phần xây dựng và phát triển địa phương trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Công tác xây dựng dự thảo văn kiện trình đại hội được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu. Đồng chí cho biết, những nội dung nào được coi là điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ tới?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan: Việc xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ phường lần này được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ và nhân dân trong phường. Quá trình xây dựng văn kiện được triển khai theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, phát huy dân chủ, bám sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng thời căn cứ định hướng chỉ đạo của dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030; kế thừa một số nội dung trong dự thảo báo cáo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Tam Kỳ (cũ) đã chuẩn bị vào tháng 3/2025. Đặc biệt yêu cầu văn kiện phải ngắn gọn, súc tích, rõ việc, sát với đặc điểm tình hình và dự báo xu hướng phát triển của phường Tam Kỳ mới.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tới chính là 3 nhiệm vụ đột phá được xác định rõ trong văn kiện. Trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời tăng cường quản lý đô thị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, trong đó nhấn mạnh đến quản lý quy hoạch, đất đai, xử lý các vấn đề còn tồn tại và đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Cùng với đó, xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát huy vai trò trung tâm của người dân trong mọi hoạt động quản lý.

Trong bối cảnh mới, định hướng phát triển của phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định những trọng tâm gì để vừa mang tính kế thừa, vừa tạo đột phá trong giai đoạn tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan: Trong giai đoạn 2025 - 2030, Đảng ủy phường xác định rõ định hướng phát triển phải bảo đảm tính kế thừa, ổn định nhưng đồng thời đổi mới mạnh mẽ, thực chất và đồng bộ. Các định hướng chiến lược được xây dựng trên cơ sở bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và cụ thể hóa theo tình hình thực tiễn, tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu phát triển của địa phương.

Thế mạnh của một phường trung tâm, có truyền thống bề dày lịch sử văn hóa cách mạng, với 51 tổ chức cơ sở Đảng và gần 2.300 đảng viên, xác định rõ việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tiếp tục là nhiệm vụ then chốt. Phường tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm với người đứng đầu.

Với tính chất vùng lõi của đô thị thành phố Tam Kỳ trước đây, cũng như thế mạnh về thương mại, dịch vụ , phường sẽ phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại là trọng tâm, đô thị là trung tâm, công nghiệp và nông nghiệp đô thị là nền tảng. Tam Kỳ định hướng khai thác tốt các nguồn lực đầu tư, phát triển mạnh kinh tế đêm, chỉnh trang đô thị, đồng thời quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng và môi trường; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trẻ, có trình độ, đáp ứng yêu cầu thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phường vững mạnh về quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

