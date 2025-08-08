Chính trị Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng phát động phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm ĐNO - Chiều 8/8, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I (2025 - 2030).

Đồng chí Trần Thắng Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030. Ảnh: NGỌC PHÚ

Giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua đã có nhiều cải tiến theo hướng đổi mới nội dung và hình thức, đạt được nhiều kết quả nổi bật ở các mặt công tác.

Công tác tham mưu, tổng hợp từng bước chuyên nghiệp, chuyên sâu, hiệu quả. Văn phòng đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh/thành phố đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận... và sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn...

Văn phòng Thành ủy phối hợp tham mưu triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh/thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đơn vị hành chính các cấp, nhất là sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; chủ động tham mưu chỉ đạo kịp thời công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Văn phòng Thành ủy khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ động tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chương trình, lịch công tác hằng tuần, tháng, quý, năm của Thường trực Thành ủy đảm bảo tính khoa học, hợp lý. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo nội dung các cuộc họp, hội nghị định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy. Tập trung triển khai Đề án cải cách hành chính trong Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng công tác thông tin tổng hợp với nhiều sản phẩm thông tin. Trong 5 năm qua, đã phối hợp tham mưu hoàn chỉnh, ban hành hơn 30.000 văn bản...

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030. Theo đó, giai đoạn 2025-2030, cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy tập trung thi đua triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; trong đó, tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm Ban Thường vụ Thành ủy giao Văn phòng Thành ủy hằng năm; thi đua thực hiện tốt chủ đề công tác năm do thành phố phát động; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII và chương trình công tác hằng năm của Văn phòng Thành ủy.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua theo chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình mới.

Văn phòng Thành ủy khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động đăng ký đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác để góp phần nâng cao chất lượng công tác; tiếp tục duy trì sự đoàn kết, khả năng sáng tạo, đổi mới tư duy, chuyên nghiệp, hiện đại, có khả năng thích ứng, tăng tốc thi đua trong học tập, công tác, lao động, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu công tác.