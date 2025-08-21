Thông tin doanh nghiệp Vận tải Hữu Nguyên - Đồng hành cùng doanh nghiệp với dịch vụ vận chuyển uy tín Ngày nay, nhu cầu vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm ngày càng gia tăng. Mỗi doanh nghiệp, cá nhân đều cần một đối tác vận tải tin cậy để đáp ứng nhu cầu giao nhận, chuyển kho xưởng, hay chành xe Bắc – Trung – Nam. Nắm bắt nhu cầu đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Hữu Nguyên đã khẳng định vị thế của mình với hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, trở thành cái tên quen thuộc khi nhắc đến dịch vụ cho thuê xe tải tại TP. Hồ Chí Minh.

Thương hiệu gắn liền với sự uy tín và tận tâm

Vận tải Hữu Nguyên hoạt động với phương châm “An toàn – Uy tín – Tận tâm”. Mỗi chuyến hàng, mỗi hợp đồng vận chuyển đều được công ty cam kết thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm an toàn hàng hóa và đem lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng. Đây cũng là lý do khiến Hữu Nguyên không chỉ phục vụ thành công hàng chục nghìn khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh mà còn mở rộng mạng lưới vận chuyển ra miền Trung, Tây Nguyên và miền Bắc.

Trong suốt hành trình phát triển, Hữu Nguyên đã phục vụ hơn 80.000 đơn hàng, trung bình 800 chuyến hàng mỗi năm. Mỗi ngày, công ty vận hành khoảng 5 chuyến xuất bến liên tỉnh, đảm bảo hàng hóa của khách hàng luôn đến nơi nhanh chóng, đúng hẹn.

Dịch vụ đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu vận chuyển

Một trong những điểm mạnh làm nên thương hiệu Vận tải Hữu Nguyên chính là sự đa dạng về dịch vụ.

- Cho thuê xe tải chở hàng tại TPHCM với nhiều tải trọng linh hoạt, từ 2 đến 20 tấn, phù hợp cho mọi nhu cầu: từ vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ đến hàng cồng kềnh, nặng ký.

- Dịch vụ xe cẩu - nâng hạ hàng hóa chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiết bị, máy móc công nghiệp.

- Chành xe gửi hàng Bắc - Trung - Nam, giúp kết nối luân chuyển hàng hóa nhanh chóng từ TP. Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác.

- Dịch vụ chuyển nhà, chuyển kho xưởng trọn gói, tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng.

Nhờ sự linh hoạt trong dịch vụ, khách hàng khi lựa chọn Hữu Nguyên luôn tìm thấy giải pháp vận tải tối ưu, phù hợp với từng nhu cầu thực tế.

Hệ thống phương tiện hiện đại, đội ngũ chuyên nghiệp

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, Hữu Nguyên đầu tư mạnh mẽ vào đội xe và cơ sở vật chất. Hiện công ty sở hữu hơn 100 xe tải vận chuyển Bắc – Trung – Nam cùng với nhiều xe trung chuyển nội thành TP. Hồ Chí Minh. Tất cả đều được bảo dưỡng định kỳ, trang bị hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vận tải.

Đội ngũ nhân viên của công ty được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Chính yếu tố con người đã giúp Vận tải Hữu Nguyên tạo dựng niềm tin lâu dài với khách hàng.

Lý do lựa chọn dịch vụ cho thuê xe tải tại TP. Hồ Chí Minh của Vận tải Hữu Nguyên

- Uy tín được kiểm chứng: Với hơn 9 năm hoạt động, Hữu Nguyên đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành.

- Giá cả cạnh tranh: Công ty cam kết mang đến mức chi phí hợp lý, phù hợp với từng loại hình dịch vụ, giúp khách hàng tiết kiệm tối đa.

- Đa dạng tải trọng và dịch vụ: Dù khách hàng cần vận chuyển hàng nhỏ lẻ, hàng cồng kềnh hay chuyển kho xưởng quy mô lớn, Hữu Nguyên đều có giải pháp phù hợp.

- Hỗ trợ 24/7: Tổng đài và đội ngũ chăm sóc khách hàng luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp và hỗ trợ kịp thời.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối: Hàng hóa được đóng gói, bảo quản và vận chuyển theo quy trình chuyên nghiệp, hạn chế tối đa rủi ro.

Đối tác đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng

Không chỉ đơn thuần là đơn vị vận tải, Vận tải Hữu Nguyên còn đóng vai trò như một người bạn đồng hành, góp phần hỗ trợ khách hàng trong hành trình kinh doanh và phát triển. Với hệ thống dịch vụ linh hoạt, công ty giúp khách hàng tối ưu hóa chuỗi cung ứng, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhiều khách hàng chia sẻ rằng, lựa chọn Hữu Nguyên không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí, mà còn mang lại sự an tâm nhờ dịch vụ tận tâm, chuyên nghiệp. Đây chính là lợi thế cạnh tranh mà không phải đơn vị vận tải nào tại TP. Hồ Chí Minh cũng làm được.

Trong thời đại hội nhập, khi tốc độ và sự chính xác là yếu tố quyết định, Vận tải Hữu Nguyên đã chứng minh năng lực vượt trội trong lĩnh vực vận tải hàng hóa. Với phương châm “An toàn – Uy tín – Tận tâm”, cùng dịch vụ đa dạng và đội ngũ giàu kinh nghiệm, Hữu Nguyên xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho mọi nhu cầu cho thuê xe tải tại TP. Hồ Chí Minh và vận chuyển liên tỉnh.

Nếu doanh nghiệp hay cá nhân đang tìm kiếm một đối tác vận tải đáng tin cậy, Vận tải Hữu Nguyên chính là cái tên không thể bỏ qua.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Hữu Nguyên

Địa chỉ: 67/20/42 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0907 132 334

Email: vantaihuunguyen334@gmail.com

Hotline: 0907 132 334

Fanpage: https://www.facebook.com/congtyvantaihuunguyen

Website: https://vantaihuunguyen.vn/