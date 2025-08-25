Thông tin doanh nghiệp VATS – Tái tạo trải nghiệm lái xe đỉnh cao bằng công nghệ Tại VATS, dịch vụ hộp số không chỉ dừng lại ở việc “sửa chữa”, mà là hành trình tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, đào tạo đội ngũ chuyên sâu nhằm tái tạo lại cảm giác lái nguyên bản - an toàn - đẳng cấp cho hàng nghìn chủ xe, đặc biệt là các dòng xe sang cao cấp.

Công nghệ hiện đại - Nền tảng cho hành trình tái tạo

Ngay từ những ngày đầu, Vũ Quốc Phong - người sáng lập VATS đã hiểu rằng: để tái tạo cảm giác lái nguyên bản, công nghệ không thể là yếu tố phụ trợ - mà phải là nền tảng cốt lõi dẫn dắt toàn bộ hành trình kỹ thuật.

Vì vậy, bên cạnh việc không ngừng học hỏi, kết nối cộng đồng kỹ thuật quốc tế, anh đã đầu tư vào hệ thống thiết bị - máy móc đạt chuẩn OEM, tạo nên nền tảng vững chắc cho mọi quyết định sửa chữa.

VATS với nhiều thiết bị “chẩn bệnh”.

Nhờ những nỗ lực đó, garage hiện nay đã sở hữu:

- Hơn 30 thiết bị chuyên dụng cho chẩn đoán hộp số, lập trình mô-đun, cân chỉnh hệ thống truyền động.

- Các phần mềm đặc thù như Star Diagnosis (Mercedes), ISTA (BMW), ODIS (Audi–VW), JLR Pathfinder (Land Rover).

- Hệ thống test bench hộp số, máy đo áp suất mạch thủy lực, bộ mô phỏng và lập trình TCM – những thiết bị hiếm có tại Việt Nam.

- Kho phụ tùng chính hãng đa dạng, chất lượng chuẩn hãng, luôn sẵn sàng thay thế theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Linh kiện đa dạng tại VATS.

Mỗi công nghệ được ứng dụng tại VATS không nhằm thao tác nhanh hơn, mà để đảm bảo quá trình phục hồi hộp số diễn ra chính xác, tinh gọn và giữ trọn cấu trúc zin.

Đó cũng chính là cách VATS đặt nền móng kỹ thuật vững chắc cho hành trình tái tạo trải nghiệm lái nguyên bản - đúng như xe vừa rời khỏi nhà máy.

Đội ngũ kỹ thuật - Nhân tố then chốt

Thiết bị hiện đại chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đặt trong tay người hiểu rõ bản chất của chúng.

Tại VATS, đội ngũ kỹ thuật đều được đào tạo theo chuẩn hãng, cập nhật kiến thức liên tục. Không chỉ làm chủ công nghệ, kỹ thuật viên còn là người truyền tải triết lý sửa chữa vào từng chiếc xe – bằng tri thức, kinh nghiệm và sự tận tâm.

Họ không chỉ học cách “sửa”, mà còn hiểu rõ “vì sao phải sửa như vậy” - để mỗi thao tác kỹ thuật đều phục vụ cho mục tiêu cuối cùng: khôi phục lại cảm giác lái nguyên bản mà chiếc xe từng có.

VATS giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Hội chợ thương mại khu vực hàng đầu Việt Nam về ngành dịch vụ ô tô - AUTOMECHANIKA HO CHI MINH CITY 2025.

Những ca khó chứng minh năng lực thực chiến

Những ca bệnh phức tạp chính là minh chứng thuyết phục nhất cho công nghệ và năng lực kỹ thuật thực chiến tại VATS.

Chỉ riêng về sửa chữa hộp số , Những trường hợp tiêu biểu có thể kể đến:

- VATS chẩn đoán chính xác, làm lại valve body và phục hồi clutch mà không cần thay nguyên cụm của Lexus LX570 (hộp số AB60F) – trong tình trạng ban đầu là bị nước lẫn dầu hộp số và trước đó không nơi nào phát hiện ra.

- VATS phân tích dòng dữ liệu, phát hiện lỗi mô-đun và xử lý triệt để - giữ nguyên hộp số của Audi Q7 2017 (ZF 8HP65). Khi đó, hộp số này bị mất số lùi và được nhiều garage khuyên thay mới hoàn toàn với chi phí hàng trăm triệu.

- VATS phát hiện lỗi van điều áp trong bộ valve, thay thế đơn lẻ và giữ lại toàn bộ hộp số gốc của Land Rover Evoque 2015 (9HP48) - trong tình trạng xe trượt số 8 định kỳ mà chưa garage nào xác định được nguyên nhân gốc.

Đại tu hộp số Lexus 570 2009 AB60.

Với từng ca xử lý, VATS không chỉ tìm ra lỗi mà còn phục hồi chính xác từng chi tiết, giữ lại tối đa cấu trúc zin, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và gìn giữ giá trị vận hành như ban đầu.

Đối với VATS, không chỉ riêng ca “khó nhằng”, mà mỗi chiếc xe rời khỏi garage đều phải được “hồi sinh” - nguyên vẹn như thể vừa lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp ban đầu.

Giá trị thực từ sự nhất quán

Sự kiên định, nhất quán với triết lý “tái tạo thay vì thay thế” đã giúp VATS trở thành điểm tựa kỹ thuật tin cậy và được ghi nhận bằng nhiều thành tựu nổi bật hơn:

- Hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hộp số tự động, trở thành thành viên chính thức của ATRA - Hiệp hội tái tạo hộp số tự động danh tiếng toàn cầu

- Hơn 1.200 xe hộp số phức tạp được phục hồi thành công

- Hơn 100 garage trên toàn quốc tin tưởng gửi gắm các “ca khó”.

Tất cả không đơn thuần là con số mà là minh chứng cho một giá trị xuyên suốt làm kỹ thuật bằng sự tử tế và phục hồi từng chiếc xe bằng sự trân trọng.

Không ngừng tái tạo - Không ngừng phát triển

Giữ vững lý tưởng từ những ngày đầu, mọi dịch vụ tại VATS từ đại tu hộp số, bảo dưỡng, kiểm tra và chẩn đoán, phục hồi biến mô, sửa chữa linh kiện, đến cập nhật hoặc lập trình TCM... đều được thực hiện theo chuẩn kỹ thuật quốc tế, với cam kết khôi phục đúng bản chất và giữ trọn giá trị nguyên bản của mỗi chiếc xe.

Bằng nền tảng vững chắc đó, VATS đang từng bước trở thành trung tâm kỹ thuật hộp số hàng đầu, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, chuyển giao công nghệ và đồng hành cùng cộng đồng garage phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

VATS - Garage chuyên sâu về hộp số xe cao cấp đầu tiên tại Việt Nam

- Hotline kỹ thuật: 0942 65 65 69

- Địa chỉ: Số 4, đường số 1, phường Hiệp Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh