Điểm đến Về vùng ngoại ô Hòa Bắc Cuối tuần, những người yêu thích xê dịch lại rảo bước qua những miền quê Hòa Bắc (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, nay thuộc phường Hải Vân), một vùng ngoại ô Đà Nẵng.

Thiên nhiên Hòa Bắc. Ảnh: H.L

Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30km, Hòa Bắc gây ấn tượng với du khách bởi khung cảnh núi rừng, làng mạc sơn thủy hữu tình.

Nào là làng Mê, làng Lá, nào là các bản làng Cơ Tu nhỏ xinh giàu bản sắc truyền thống; bao cảnh đẹp hiện ra, gọi mời những bước chân phiêu lãng.

Một quần thể các điểm đến với đầy đủ dịch vụ, khu vui chơi, ẩm thực, homestay xinh xắn bày ra trước mắt. Nơi đây, du khách có thể chọn cắm trại dã ngoại, qua đêm trong những căn chòi, lều trại, hay những homestay thơ mộng nằm ven sông.

Nhìn chung, các điểm đến ở Hòa Bắc đã khéo léo kết hợp cả yếu tố cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, trữ tình với sự tiện nghi, nỗ lực tạo sự hài lòng cho du khách xa gần.

Hòa Bắc khai thác địa thế thuận lợi về giao thông khi tuyến ĐT602 rộng mở, thông suốt dẫn đến mọi điểm đến.

Du lịch Hòa Bắc khéo léo khai thác vẻ đẹp của núi non trữ tình, của dòng sông Cu Đê hiền hòa, quyến rũ bên cạnh các lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng của một vùng đệm giữa Vườn quốc gia Bạch Mã và Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa.

Nơi đây, dòng sông Cu Đê dài khoảng 38km, uốn lượn như dải lụa rồi đổ ra cửa biển Nam Ô.

Có lợi thế khí hậu mát mẻ, các điểm vui chơi ở Hòa Bắc được người dân chăm sóc tỉ mỉ, từ chiếc cổng ngõ, tường rào xanh hóa với nỗ lực giữ lại vẻ hoang sơ của thiên nhiên.

Bên cạnh đó, Hòa Bắc còn phát triển mạnh mô hình vườn trồng cây ăn quả. Nhiều vườn không quá rộng lớn song cũng giúp người dân phát triển kinh tế tại chỗ, tạo các sản phẩm trái cây phục vụ du khách.

Việc phát triển các vườn cây ăn quả cũng giúp nơi đây lưu giữ màu xanh, tạo sự mát mẻ, hài hòa cảnh quan.

Trải nghiệm Hòa Bắc mang đến cơ hội hòa mình vào không gian xanh mát, yên bình của núi rừng và sông suối, nơi mà du khách có thể tham gia các hoạt động như cắm trại, câu cá, khám phá văn hóa Cơ Tu độc đáo, săn ảnh, trekking khám phá rừng nguyên sinh.

Hưởng thụ khoảnh khắc sống chậm, ngắm dòng sông Cu Đê từ nhiều điểm khác nhau, thưởng thức ẩm thực địa phương như: cơm lam, gà nướng, ốc đá, rau rừng, các món ăn được chế biến sạch ở các nông trại cũng là những điểm nhấn đặc biệt trên hành trình trải nghiệm nơi đây.

Đáng chú ý, các quán cà phê, nhà hàng, khu cắm trại... ven sông đều chưa có hiện tượng “bê tông hóa” mà hầu hết được thiết kế đơn giản, thân thiện với môi trường, sử dụng vật liệu thô sơ như tre, nứa, gỗ...

Những năm qua, xu hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, phát triển du lịch xanh gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị, yếu tố văn hóa truyền thống được thành phố chú trọng.

Hòa Bắc được sáp nhập, trở thành một điểm trên bản đồ hành chính của phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.

Cùng với chủ trương phát triển du lịch xanh, kết nối với chuỗi các điểm đến ở Đà Nẵng như cung đường đèo Hải Vân, di tích Hải Vân quan, làng cổ Nam Ô... Hòa Bắc sẽ có thêm nhiều cơ hội bừng sáng...