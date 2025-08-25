Thể thao VFF mở bán vé xem U23 Việt Nam thi đấu giải châu Á Ngày 24/8, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố giá vé xem 3 trận bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam tại sân Việt Trì (Phú Thọ).

Giá vé có 3 mức, gồm 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng, bán qua hai hình thức trực tuyến (online) và trực tiếp (tại quầy).

Với hình thức online, người xem có thể mua qua ứng dụng ONEU từ 9 giờ ngày 25/8 đến trước ngày thi đấu hoặc đến khi hết vé. Vé sẽ được chuyển phát đến tay người đặt từ ngày 28/8 qua đường bưu điện.

Với hình thức trực tiếp, người mua đến cổng sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) xếp hàng mua vé theo lịch công bố sau.

U23 Việt Nam sẽ tập trung sau khi vòng 3 V-League 2025 - 2026 khép lại ngày 29/8. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có 4 ngày chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026.

Tại bảng C, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Bangladesh, U23 Singapore và U23 Yemen vào các ngày 3/9, 6/9 và 9/9 trên sân Việt Trì.

Vòng loại U23 châu Á 2026 có 44 đội tuyển, chia làm 11 bảng, mỗi bảng 4 đội, chọn ra 11 đội đầu bảng, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà Saudi Arabia đá vòng chung kết vào năm sau.