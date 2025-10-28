Thứ Ba, 28/10/2025
Vi phạm pháp luật khi thu, đổi ngoại tệ trái phép

GIA MINH 28/10/2025 10:50

Thu đổi ngoại tệ trái phép, hoạt động không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân.

Bảng thông tin thu, đổi ngoại tệ được dán trên các tuyến đường của thành phố. Ảnh: GIA MINH

Vừa qua, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng H.P.H và khách hàng L.C.T (43 tuổi, trú phường Hải Châu), về hành vi “mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước khu vực 9, quy định hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng hoặc đại lý được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được thực hiện hoạt động thu đổi ngoại tệ. Mọi hành vi tự ý mua bán tại tiệm vàng, cá nhân hoặc cơ sở không có giấy phép đều là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn thị trường tiền tệ, ảnh hưởng đến an ninh tài chính quốc gia. Vì vậy, các cá nhân, tổ chức cần cẩn trọng khi thực hiện giao dịch trên lĩnh vực này, tránh “tiền mất, tật mang”.

Bảng thông tin thu, đổi ngoại tệ được dán trên các tuyến đường của thành phố. Ảnh: GIA MINH

Theo ghi nhận, nhu cầu đổi ngoại tệ tăng cao vào mùa du lịch hoặc nhu cầu đi du học, tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ quy định pháp luật về việc thu đổi ngoại tệ. Thực tế cho thấy, việc trao đổi, mua bán ngoại tệ trái pháp luật vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngoại tệ hợp pháp. Hiện không hiếm những tiệm vàng, cá nhân vẫn lén lút thu đổi ngoại tệ chui. Đặc biệt, còn in thông tin dán trên các tuyến đường về dịch vụ này.

Về chế tài hành chính, theo Nghị định số 88/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 143/2021/NĐ-CP và Nghị định số 23/2023/NĐ-CP), hành vi mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau, mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ có thể bị xử phạt theo mức cao nhất là 100 triệu đồng, tương ứng với ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 USD trở lên. Hình thức xử phạt bổ sung tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam giao dịch trái phép. Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Ngoài ra, về chế tài hình sự, người nào thực hiện hành vi kinh doanh ngoại hối trái phép mà gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự, hình phạt cao nhất lên đến 20 năm.

