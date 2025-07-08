Thể thao Việt Nam dự Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 Từ ngày 7 - 17/8, Giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 diễn ra tại Indonesia thu hút 24 đội tham dự, được chia thành 4 bảng (mỗi bảng 6 đội), thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 4 đội có thành tích cao nhất của 4 bảng vào vòng 16 đội.

Với thành tích vào tốp 5 chung cuộc ở Giải bóng chuyền U20 châu Á 2024, bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu giành quyền tham dự Giải bóng chuyền U21 thế giới.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U21 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà U21 Indonesia, U21 Argentina, U21 Serbia, U21 Puerto Rico, U21 Canada. Đây là bảng đấu khó với các cô gái Việt Nam khi U21 Serbia, U21 Argentina, U21 Canada rất mạnh.

Tại giải này, U21 nữ Việt Nam đăng ký 12 tuyển thủ và đặt mục tiêu cạnh tranh với U21 Indonesia và U21 Puerto Rico.

Nếu đánh bại được 2 đối thủ này, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh khả năng sẽ đạt mục tiêu vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ dàng bởi U21 Indonesia có sự chuẩn bị kỹ và có ưu thế thi đấu trên sân nhà.

Theo lịch thi đấu vòng bảng, đội tuyển U21 Việt Nam đấu trận ra quân gặp chủ nhà Indonesia lúc 19 giờ ngày 7/8, sau đó lần lượt chạm trán các đối thủ Serbia (14 giờ ngày 8/8), Canada (13 giờ ngày 9/8), Argentina (10 giờ ngày 11/8), Puerto Rico (13 giờ ngày 12/8).