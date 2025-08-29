Quốc phòng Viết tiếp tinh thần yêu nước Trước đợt tuyển quân năm 2026, nhiều nam nữ thanh niên trên địa bàn thành phố tự nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ với quyết tâm làm tròn nghĩa vụ với đất nước, viết tiếp tinh thần yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương.

Ban Chỉ huy quân sự phường An Khê tiếp nhận đơn tình nguyện xin nhập ngũ của công dân. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện nhập ngũ được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm. Nối tiếp tinh thần ấy, trong đợt tuyển quân năm 2026, những lá đơn tình nguyện lên đường tiếp tục được các bạn trẻ gửi đến cơ quan chức năng.

Những ngày cuối tháng 8/2025, sau khi thống nhất với gia đình, Thân Đăng Trương Hậu (SN 2005, tổ 2HA, phường An Khê) đến Ban Chỉ huy quân sự phường An Khê bày tỏ nguyện vọng nhập ngũ. Tại đây, Hậu viết đơn tình nguyện lên đường, mong muốn được cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Cũng với tinh thần ấy, Nguyễn Quang Phục (SN 2006, tổ 90AK, phường An Khê) và Nguyễn Quang Huy (SN 2001, tổ 3AK, phường An Khê) cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026.

“Tôi sinh ra và lớn lên giữa thời bình nhưng hiểu rõ những hy sinh của thế hệ cha ông để có được độc lập như hôm nay. Tôi tình nguyện nhập ngũ để đóng góp một phần công sức giữ gìn nền độc lập ấy, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Huy tâm sự.

Ông Nguyễn Việt Phương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường An Khê cho biết, năm 2026 phường dự kiến giao 99 quân. Tính đến ngày 27/8, có 3 thanh niên viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ.

Ban Chỉ huy quân sự phường An Hải hướng dẫn công dân làm các thủ tục về nghĩa vụ quân sự. Ảnh: LAM PHƯƠNG

“Việc các thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ không chỉ góp phần giúp địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, mà còn khẳng định tinh thần yêu nước, xung kích của thế hệ trẻ vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Phương nói.

Tại phường An Hải, phong trào tình nguyện nhập ngũ cũng được lực lượng thanh niên hưởng ứng tích cực. Ông Ngô Xuân Hoàng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Hải cho biết, tính đến nay, toàn phường có 5 công dân viết đơn xin nhập ngũ.

Đặc biệt, năm nay, phường An Hải có thanh niên Nguyễn Thái Thành (SN 2005, tổ 19C) thuộc diện tạm hoãn nhập ngũ vì có anh trai đang phục vụ trong ngành công an nhưng vẫn tình nguyện viết đơn xin lên đường, làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc.

Anh Nguyễn Lê Đức Hữu (SN 1999) hiện là chiến sĩ dân quân cơ động của phường. Ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc, anh viết đơn xin tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2026.

“Gia đình rất phấn khởi và ủng hộ quyết định của tôi. Tôi sẽ phấn đấu rèn luyện, vượt gian khó để trưởng thành trong môi trường quân đội, trở thành người chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam vẻ vang”, anh Hữu chia sẻ.

Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Phú hướng dẫn nữ công dân Trần Thị Như Hân (18 tuổi, xã Xuân Phú) viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Ảnh: Địa phương cung cấp

Không chỉ nam thanh niên, nhiều “bóng hồng” cũng tình nguyện xung phong tham gia nghĩa vụ. Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Trần Thị Như Hân (18 tuổi, xã Xuân Phú) không ngần ngại nộp đơn xin tình nguyện tham gia nghĩa vụ với mong muốn thể hiện trách nhiệm tuổi trẻ với quê hương.

Trong khi đó, Lê Thị Huỳnh Hương (SN 2003, xã Xuân Phú) vừa tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội cũng tình nguyện nhập ngũ để cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho Tổ quốc, viết tiếp truyền thống anh hùng của gia đình.

Đại diện UBND xã Xuân Phú cho biết, trong kỳ tuyển quân năm 2026, xã Xuân Phú dự kiến giao 55 người. Tính đến nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đang diễn ra thuận lợi. Trong đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Xuân Phú tiếp nhận đơn xin tình nguyện nhập ngũ của 8 công dân, gồm 6 nam, 2 nữ.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, những lá đơn xin tình nguyện nhập ngũ là minh chứng cho lòng yêu nước, khẳng định bản lĩnh, tinh thần xung kích của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng nhằm xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sống có lý tưởng và tinh thần trách nhiệm cao với Tổ quốc, sẵn sàng xung kích khi đất nước cần.