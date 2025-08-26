Kinh tế VietinBank chi nhánh Quảng Nam giúp khách hàng vững vàng kinh doanh ĐNO - Sáng 26/8, Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) chi nhánh Quảng Nam tổ chức hội thảo “Vững vàng kinh doanh - An tâm thuế vụ cùng VietinBank chi nhánh Quảng Nam” với gần 100 khách hàng tham gia.

VietinBank chi nhánh Quảng Nam hỗ trợ khách hàng vay vốn kinh doanh. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Giám đốc VietinBank chi nhánh Quảng Nam cho biết, trong bối cảnh các quy định về thuế và hóa đơn điện tử có nhiều thay đổi lớn, việc hiểu đúng, làm đúng và chọn đúng giải pháp rất quan trọng với mỗi hộ kinh doanh.

Ngân hàng tổ chức hội thảo với mong muốn trở thành người đồng hành đáng tin cậy, mang đến cho khách hàng kiến thức, công cụ, hỗ trợ cần thiết để tự tin phát triển kinh doanh.

Cán bộ VietinBank chi nhánh Quảng Nam trình bày chuyên đề thuế, giúp khách hàng phân biệt rõ các hình thức hộ kinh doanh - doanh nghiệp; hướng dẫn cách tính thuế, kê khai, sử dụng hóa đơn, sổ sách, lộ trình chuyển đổi phù hợp với từng mô hình kinh doanh.

Với chuyên đề giới thiệu Shop 365 tài chính thông minh - kinh doanh lộc phát, hộ kinh doanh được tiếp cận các giải pháp tài chính trong quản lý dòng tiền tối ưu, sử dụng tài chính thông minh kinh doanh lộc phát.

Qua hội thảo, khách hàng của VietinBank chi nhánh Quảng Nam áp dụng chính xác quy định thuế và kế toán; quyết định tài chính hiệu quả trong kinh doanh; cân nhắc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.