Thông tin doanh nghiệp Vietop English - Khẳng định uy tín đào tạo IELTS sau hơn 12 năm đồng hành cùng học viên Trong những năm gần đây, chứng chỉ IELTS trở thành điều kiện quan trọng để mở ra cơ hội học tập, nghề nghiệp và định cư quốc tế. Nhu cầu học và luyện thi IELTS vì thế tăng mạnh trên cả nước. Tại TP. Hồ Chí Minh, Vietop English đã khẳng định uy tín suốt hơn 12 năm, đồng hành cùng hơn 21.220 học viên đạt điểm IELTS mục tiêu và trở thành lựa chọn đáng tin cậy của nhiều phụ huynh và học viên.

Hành trình hơn 12 năm khẳng định chất lượng đào tạo IELTS

Trong suốt hơn 12 năm hoạt động, Vietop English đã đồng hành cùng hơn 21.220 học viên chinh phục chứng chỉ IELTS, mở ra cơ hội học tập và nghề nghiệp trong nước cũng như quốc tế.

Thành tích này không chỉ thể hiện quy mô đào tạo mà còn là minh chứng rõ ràng cho chất lượng giảng dạy và uy tín thương hiệu. Nhiều học viên tại Vietop đã xuất sắc đạt mức điểm 7.0 – 8.0+ chỉ sau một thời gian ôn luyện ngắn.

Bên cạnh kết quả học tập, uy tín của Vietop còn được củng cố qua những ghi nhận và hợp tác nổi bật:

- Đối tác Bạch Kim của IDP - tổ chức đồng sở hữu kỳ thi IELTS.

- Hợp tác với nhiều trường đại học và doanh nghiệp lớn trong tổ chức thi thử IELTS cũng như các hoạt động học thuật.

- Lọt Top 50 trung tâm đào tạo xuất sắc tại TP. Hồ Chí Minh.

- Chính sách cam kết điểm số bằng hợp đồng, đảm bảo chất lượng đào tạo và sự an tâm cho học viên cùng phụ huynh.

E.M.P.O.W.E.R – Phương pháp giảng dạy độc quyền tại Vietop

Một trong những yếu tố giúp Vietop được đông đảo học viên và phụ huynh tin chọn chính là phương pháp E.M.P.O.W.E.R - hệ thống giảng dạy độc quyền được thiết kế phù hợp với tâm lý và thói quen học tập của người Việt.

Phương pháp bao gồm 7 bước:

- Engage - Kích thích sự tò mò thông qua Guided Discovery và phương pháp học tương tác.

- Motivate - Thúc đẩy tính tự chủ của người học bằng hướng dẫn có cấu trúc.

- Practice - Củng cố kiến thức qua luyện tập nhiều lần và tự chỉnh sửa.

- Optimize - Tối ưu hóa hiệu quả học tập với công nghệ và thực hành (LMS, Moore, phòng máy).

- Widen - Mở rộng tư duy với học tập qua khám phá và phản biện.

- Evaluate - Tăng cường tự đánh giá, phản hồi nhóm và nhận xét lớp học chung cả lớp.

- Reflect - Giúp học viên phân tích tiến bộ và cải thiện kỹ năng liên tục.

Nhờ E.M.P.O.W.E.R, học viên tại Vietop không chỉ đạt điểm số mong muốn mà còn phát triển khả năng tư duy tiếng Anh và vận dụng vào thực tế.

Bảo Ngân học viên khóa IELTS 6.5 chia sẻ: “Phương pháp giảng dạy của Vietop hiện đại, dễ hiểu và áp dụng được ngay, giúp mình cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn. Ngoài giờ học chính, trung tâm còn có nhiều tài liệu, bài tập bổ sung và hỗ trợ luyện tập để học viên tự tin hơn trước kỳ thi”.

Ứng dụng công nghệ dạy và học hiện đại

Song song với phương pháp giảng dạy hiện đại, Vietop ứng dụng công nghệ thông minh trong đào tạo. Hệ thống LMS độc quyền giúp học viên:

- Quản lý lịch học và tiến độ học tập.

- Truy cập tài liệu và bài tập mọi lúc, mọi nơi.

- Lưu trữ kết quả để dễ dàng theo dõi sự tiến bộ.

Bên cạnh đó, nền tảng Moore – công cụ luyện đề IELTS trực tuyến – mang đến trải nghiệm ôn luyện sát với kỳ thi thật:

- Mô phỏng đề thi và chấm điểm tự động cả 4 kỹ năng.

- Phân tích chi tiết điểm mạnh, điểm cần cải thiện của từng học viên.

- Luyện nói 1-1 với giám khảo AI và nhận phản hồi ngay về phát âm, từ vựng, ngữ pháp.

- Gợi ý lộ trình học cá nhân hóa, tiết kiệm thời gian ôn luyện.

Sự kết hợp giữa phương pháp E.M.P.O.W.E.R và công nghệ LMS, Moore giúp việc luyện thi IELTS tại Vietop trở nên khoa học, đảm bảo chất lượng cho học viên.

Minh Thư chia sẻ: “Khi mới bắt đầu tại Vietop, mình chỉ đạt IELTS 4.0 - nghe chưa kịp hiểu, nói thì lắp bắp, còn Writing và Reading luôn thiếu ý và sai ngữ pháp. Mục tiêu 6.5 trong vòng 1 năm lúc đó là một áp lực lớn. Nhưng nhờ lộ trình học cá nhân hóa, cách giảng dễ hiểu và sự đồng hành sát sao của thầy cô, mình cải thiện từng kỹ năng: Listening tiến bộ vượt bậc nhờ chiến thuật nghe - take note hiệu quả, Speaking tự tin hơn nhờ được luyện phản xạ mỗi ngày qua các bài tập trên Vietop LMS và bài luyện nói trên lớp nên mình đã không còn sợ kĩ năng này như trước nữa, còn Writing được mổ xẻ lỗi và hướng dẫn triển khai ý rõ ràng từ thầy Trí, Reading thì biết cách skimming và scanning đúng cách để tiết kiệm thời gian”.

Đội ngũ giáo viên chất lượng, tận tâm

Đội ngũ giảng viên tại Vietop là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của học viên: 100% giáo viên đạt IELTS 8.0+ và sở hữu chứng chỉ giảng dạy quốc tế như TESOL, CELTA. Với nhiều năm kinh nghiệm luyện thi IELTS cho đa dạng đối tượng học viên.

Không chỉ là người truyền đạt kiến thức, giáo viên Vietop còn đồng hành sát sao cùng học viên. Thầy cô luôn theo dõi từng bước tiến bộ, điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp và luôn sẵn sàng hỗ trợ cả trong và ngoài giờ học.

Bên cạnh đó, Vietop cũng cung cấp đa dạng các khóa h ọ c IELTS phù hợp cho từng mục tiêu và thời gian học: Khóa luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS 1 kèm 1, IELTS Online… với lịch học linh hoạt 3 hoặc 5 buổi/tuần, hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, giúp học viên dễ dàng cân đối với lịch trình cá nhân.

Hiện Vietop có 3 cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, mỗi cơ sở đều được trang bị: Phòng học rộng rãi, điều hòa, TV trình chiếu, phòng máy tính luyện thi chuẩn IELTS, Môi trường học tập rộng rãi, hiện đại và chuyên nghiệp giúp học viên trải nghiệm quá trình học tốt nhất.

