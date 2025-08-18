Thông tin doanh nghiệp Vietravel đồng hành cùng Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VICM tại Đà Nẵng Lần đầu tiên, thành phố Đà Nẵng vinh dự đăng cai Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025 (Vietnam International Mathematics Competition), diễn ra từ 14 đến 19/8/2025. Đây là sự kiện học thuật uy tín hàng năm dành cho học sinh bậc tiểu học và trung học, quy tụ những tài năng Toán học xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thí sinh tham quan tại phố cổ Hội An.

Sân chơi trí tuệ mang tầm quốc tế

VIMC là hoạt động thường niên được luân phiên tổ chức tại các quốc gia thành viên, nhằm tạo điều kiện để học sinh giỏi Toán giao lưu, cọ xát, phát triển tư duy sáng tạo và tinh thần nghiên cứu. Năm 2025, với chủ đề “Kết nối trí tuệ, lan tỏa hữu nghị, chinh phục Toán học”, kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng chủ trì với địa điểm thi đấu chính tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng.

Sự kiện thu hút 526 thí sinh, 181 giáo viên và 100 khách mời quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, bên cạnh đoàn chủ nhà Việt Nam gồm hai đội tuyển: đội Đà Nẵng (16 học sinh) và đội Việt Nam (16 học sinh).

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận: “Việc đăng cai tổ chức VIMC 2025 là cơ hội để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, thân thiện và hội nhập, đồng thời tạo điều kiện để học sinh của chúng ta được giao lưu, học hỏi từ bạn bè quốc tế. Chúng tôi tin rằng kỳ thi sẽ để lại nhiều kỷ niệm đẹp và góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia”.

Các thí sinh được chào đón ngay tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Vietravel - Đồng hành và lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng

Vietravel vinh dự đồng hành cùng VIMC 2025 với vai trò nhà tài trợ và nhà cung ứng dịch vụ chính thức. Thông qua việc tham gia sự kiện, Vietravel mong muốn đóng góp vào việc nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ các sự kiện quốc tế, khẳng định hình ảnh một thành phố năng động, hiếu khách, sẵn sàng chào đón các hoạt động giáo dục - học thuật quy mô lớn.

Bên cạnh việc hỗ trợ công tác hậu cần và dịch vụ, Vietravel còn trực tiếp đồng hành cùng các thí sinh và phụ huynh trong suốt các hành trình của kỳ thi - từ di chuyển, lưu trú đến tổ chức tham quan các điểm đến nổi bật của Đà Nẵng và miền Trung như Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An… Đây là cơ hội để bạn bè quốc tế khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, để lại những ấn tượng tốt đẹp và lâu dài.

Ông Đặng Như Đà Thành, Phó Giám đốc Vietravel Đà Nẵng chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng VIMC 2025 - sự kiện không chỉ có ý nghĩa học thuật mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới. Vietravel tin rằng những trải nghiệm tại đây sẽ mang đến cho bạn bè quốc tế ấn tượng sâu đậm, kết nối cộng đồng bằng tinh thần hữu nghị và tri thức.”

Góp phần nâng tầm vị thế thành phố

Với quy mô lớn và sự hiện diện của hơn 40 quốc gia, VIMC 2025 là cơ hội để Đà Nẵng khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố biển năng động và thân thiện. Sự đồng hành của Vietravel là minh chứng cho cam kết của doanh nghiệp trong việc song hành cùng thành phố, góp phần tổ chức thành công những hoạt động mang tầm vóc quốc tế và lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch Việt Nam.

Về Vietravel

Vietravel là thương hiệu lữ hành hàng đầu châu Á, với mạng lưới chi nhánh trải dài khắp cả nước và nhiều văn phòng đại diện ở nước ngoài. Vietravel Đà Nẵng nhiều năm liền đồng hành cùng các sự kiện quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng – điểm đến hấp dẫn, an toàn và chuyên nghiệp – ra thế giới.

