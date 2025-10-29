Thông tin doanh nghiệp VinFast vinh danh nhà vô địch cuộc thi ‘Kiến tạo Việt Nam Xanh’ Ngày 25/10, vòng Chung kết cuộc thi sáng tạo ý tưởng marketing “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã diễn ra trực tiếp tại nhà máy VinFast Hải Phòng. Tại đây, các thí sinh có cơ hội tận mắt chứng kiến quy mô sản xuất hiện đại và tinh thần tiên phong trong hành trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp Việt.

Giải Đặc biệt của cuộc thi sáng tạo ý tưởng marketing “Kiến tạo Việt Nam Xanh” thuộc về thí sinh Trần Đại Nghĩa với dự án “Gia sản xanh”.

Vòng Chung kết cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” diễn ra tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng.

Vòng Chung kết gồm 3 chặng thi. 10 đội và cá nhân xuất sắc nhất lần lượt bước vào chặng 1 (thiết kế booth và trình bày ý tưởng) và chặng 2 (thuyết trình ý tưởng trước Hội đồng Giám khảo).

Đây là những thử thách gay cấn, cho các thí sinh cơ hội thể hiện tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo và kỹ năng thuyết trình.

Trong top 10 đội và cá nhân, hai cái tên nổi bật nhất: thí sinh Trần Đại Nghĩa và đội VVVICKYYY đã bước tiếp vào chặng 3 - vòng tranh luận trực tiếp để tranh tài cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh”.

Hai đội phải thể hiện khả năng lập luận sắc bén, tư duy logic, phản biện linh hoạt và xử lý tình huống nhanh nhạy trước Hội đồng Giám khảo là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực marketing, sáng tạo, chiến lược thương hiệu.

Thông điệp ý nghĩa trong dự án “Gia sản xanh” giúp thí sinh Trần Đại Nghĩa giành giải thưởng danh giá nhất chương trình và “rinh” về một chiếc VF 3.

Sau màn thể hiện đầy thuyết phục, thí sinh Trần Đại Nghĩa đã xuất sắc giành giải Đặc biệt cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” với dự án “Gia sản xanh” - ý tưởng biến “điểm chạm gia đình” thành “sợi dây kết nối” trong hành trình lan tỏa sứ mệnh thay đổi vì một tương lai xanh. Dự án chinh phục Hội đồng Giám khảo nhờ tư duy đột phá, thông điệp nhân văn và tính khả thi cao, thể hiện rõ tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt trong công cuộc chuyển đổi bền vững.

Đội VVVICKYYY xuất sắc giành giải Nhất nhờ dự án truyền cảm hứng về hành trình xanh.

Giải Nhất thuộc về đội VVVICKYYY với dự án “Green Miles For Future Smiles” - một chiến dịch truyền cảm hứng về hành trình xanh, hướng tới mục tiêu biến xe điện trở thành lựa chọn tự nhiên của người Việt.

Dự án tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường, xây dựng niềm tin và gia tăng sức hấp dẫn cũng như lợi thế kinh tế của xe điện, qua đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh bền vững tại Việt Nam.

Các dự án sáng tạo của thí sinh Phạm Xuân Trường và đội NATALIE TRANSPORTMAN đoạt giải Nhì chung cuộc.

Bên cạnh đó, 2 giải Nhì cũng được Ban tổ chức trao cho thí sinh Phạm Xuân Trường (ý tưởng “Chạm thành phố trong lành nhất thế giới”) và đội NATALIE TRANSPORTMAN (dự án “VIETFUTURE Private Club”).

Các thí sinh đạt giải nhận những phần quà giá trị là xe máy điện VinFast.

3 giải Ba lần lượt gọi tên đội ANH ƠI CỐ LÊN! 1 2 1 2!! (Green Flag on my way), đội DAVINCI (Move. Without the friction) và thí sinh Nguyễn Văn Thành (Chuyến cuối).

Nhóm 2CE Gao Bạc, nhóm TNT, thí sinh Nguyễn Đình Đại Thắng cũng đã có phần trình bày và thuyết trình ấn tượng, được vinh danh trong top 10 của cuộc thi.

Giải thưởng dành cho thí sinh đạt giải Đặc biệt là ô tô điện VinFast VF 3. Đội giành giải Nhất nhận xe máy điện VinFast Theon S. Bên cạnh đó, các đội và thí sinh đạt giải được trao nhiều phần thưởng giá trị khác như xe máy điện VinFast Vento Neo, Feliz Neo và Motio.

Được VinFast phát động từ ngày 18/8/2025, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” là sân chơi mở cho tất cả công dân đang sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi hay ngành nghề. Cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm những ý tưởng marketing sáng tạo và đột phá, có thể tạo ra sức lan tỏa, từ đó thúc đẩy cộng đồng chuyển đổi xanh, cùng hành động vì một tương lai bền vững.

Cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” không chỉ thử thách các thí sinh về kiến thức chuyên môn mà còn về kỹ năng lập kế hoạch, thuyết trình, phản biện…

Với đề tài thú vị cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” nhanh chóng trở thành cơn sốt trong cộng đồng marketer, đặc biệt là giới trẻ yêu thích sáng tạo và quan tâm đến phát triển bền vững. Chỉ trong hơn một tháng, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm bài dự thi đến từ các cá nhân và đội nhóm trên khắp cả nước.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một sân chơi sáng tạo, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã trở thành hành trình kết nối và truyền cảm hứng, nơi những người trẻ mang khát vọng sáng tạo chung tay cùng VinFast lan tỏa lối sống xanh, đưa hình ảnh xe điện Việt đến gần hơn với cộng đồng và góp phần kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam.