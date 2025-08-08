Thứ Sáu, 8/8/2025
Vòng loại U20 nữ châu Á 2026:U20 Việt Nam bảo vệ ngôi đầu bảng

PHI NÔNG 08/08/2025 08:10

19 giờ hôm nay 8/8, trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, U20 nữ Việt Nam gặp U20 Hồng Kông (Trung Quốc) trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B vòng loại U20 nữ châu Á 2026.

Mục tiêu của U20 nữ Việt Nam là giành chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu bảng, tạo ưu thế cạnh tranh vé dự vòng chung kết.

Ở trận đấu đầu tiên, U20 nữ Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước U20 Singapore. Các cầu thủ ghi bàn là Thục Nghi, Y Za Lương, Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thương và Cà Thị Phượng.

Nếu duy trì phong độ cao, thầy trò HLV Okiyama Masahiko có thể đánh bại U20 Hồng Kông (Trung Quốc).

Ở trận ra quân, U20 Hồng Kông (Trung Quốc) thắng U20 Kyrgyzstan 2-1.

Vòng loại U20 nữ châu Á 2026 có 8 bảng, lấy 8 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà U20 Thái Lan dự vòng chung kết.

U20 nữ Việt Nam là chủ nhà bảng B cùng U20 Singapore, U20 Hồng Kông (Trung Quốc) và U20 Kyrgyzstan.

U20 nữ Việt Nam có 6 lần dự các kỳ U20 nữ châu Á, trong đó thành tích tốt nhất là vào tứ kết năm 2004. Ba kỳ gần nhất, U20 nữ Việt Nam dừng bước ở vòng bảng.

