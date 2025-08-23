Thông tin doanh nghiệp Vua Cửa Cuốn - Lắp đặt và sửa cửa cuốn nhanh, bền đẹp Cửa cuốn là một trong những xu hướng lựa chọn trong xây dựng hiện nay, không những giúp tiết kiệm không gian mà còn mang lại nhiều tiện ích và giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau một thời gian sử dụng, cần phải bảo dưỡng và sửa chữa khi xảy ra lỗi, Vua Cửa Cuốn - Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực, cùng đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp – Mang đến dịch vụ sửa cửa cuốn nhanh chóng, lắp đặt đúng tiêu chuẩn, mang lại sản phẩm vận hành êm ái và bền bỉ theo thời gian.

Vua Cửa Cuốn - Đơn vị sửa và lắp đặt cửa cuốn uy tín hàng đầu

Khi nhắc đến dịch vụ sửa cửa cuốn tại TP. Hồ Chí Minh, Vua Cửa Cuốn luôn là lựa chọn tin cậy với hơn một thập kỷ uy tín cũng như dịch vụ lắp đặt cửa cuốn. Công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, báo giá minh bạch, dùng linh kiện chính hãng và bảo hành dài hạn, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cửa cuốn

Vua cửa cuốn là một đơn vị uy tín với 10+ năm kinh nghiệm trong ngành.

Vua Cửa Cuốn sở hữu hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc sửa chữa và bảo trì các loại cửa cuốn từ truyền thống đến hiện đại. Chúng tôi đã phục vụ hàng nghìn công trình dân dụng, nhà xưởng, siêu thị, cửa hàng với mọi loại sự cố, từ kẹt cửa, hỏng motor, mất tín hiệu remote, đến các lỗi phức tạp của bộ điều khiển và bình lưu điện.

Với kinh nghiệm lâu năm, giúp công ty chẩn đoán chính xác và sửa chữa triệt để, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng, đồng thời duy trì độ bền và an toàn của cửa cuốn sau khi sửa.

Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, tận tâm, hỗ trợ 24/7

Đội ngũ kỹ thuật viên của Vua Cửa Cuốn được đào tạo bài bản, thành thạo kỹ thuật sửa chữa mọi dòng cửa cuốn phổ biến như Đức, Đài Loan, tấm liền Úc, cửa song ngang hay các motor từ 300kg đến 1.500kg. Công ty phục vụ 24/7, có mặt chỉ sau 15-30 phút khi khách hàng gọi, kể cả ban đêm, cuối tuần hay ngày lễ. Với phương châm “Sửa đúng bệnh – Đúng giá – Không phát sinh chi phí”, các kỹ thuật viên luôn làm việc nhanh chóng, gọn gàng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, mang lại sự hài lòng và yên tâm tối đa cho khách hàng.

Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt cửa cuốn trọn gói tại Vua Cửa Cuốn

Vua Cửa Cuốn cung cấp dịch vụ sửa chữa, lắp đặt cửa cuốn trọn gói, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng từ gia đình, cửa hàng nhỏ đến nhà xưởng, siêu thị. Với phương châm “Sửa đúng bệnh - Đúng giá - Bảo hành dài hạn”, công ty đảm bảo cửa cuốn của khách hàng hoạt động êm ái, bền bỉ và an toàn. Dịch vụ trọn gói bao gồm mọi hạng mục từ kiểm tra, sửa chữa đến thay thế linh kiện chính hãng, đảm bảo khách hàng hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Sửa chữa mọi lỗi cửa cuốn

Sửa gần như mọi lỗi mà các gia đình đang gặp phải.

Công ty nhận sửa tất cả các sự cố như cửa kẹt, không lên/xuống, motor hư hỏng, bộ điều khiển và remote gặp trục trặc. Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm đảm bảo xử lý triệt để, không phát sinh chi phí ngoài báo giá ban đầu.

Thay thế và cung cấp linh kiện chính hãng

Vua Cửa Cuốn cung cấp và thay thế đầy đủ các linh kiện như motor, hộp điều khiển, bộ lưu điện UPS, remote, khóa cơ… Tất cả đều là hàng chính hãng, đảm bảo chất lượng và tuổi thọ cao cho cửa cuốn.

Lắp đặt và tích hợp điều khiển thông minh

Quá trình lắp đặt cửa cuốn bao gồm khảo sát thực tế, tư vấn lựa chọn mẫu cửa phù hợp, vận chuyển và lắp đặt theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Cửa cuốn được lắp đặt có thể là cửa cuốn kéo tay, cửa cuốn motor hoặc cửa cuốn khe thoáng, tùy theo nhu cầu sử dụng và ngân sách. Dịch vụ này giúp đảm bảo cửa hoạt động êm ái, bền bỉ, an toàn và có tính thẩm mỹ cao, đồng thời đi kèm bảo hành và hướng dẫn sử dụng sau khi bàn giao.

Công ty hỗ trợ lắp đặt và setup bộ điều khiển từ xa, kết nối wifi, ứng dụng điện thoại, giúp khách hàng dễ dàng vận hành cửa cuốn thông minh mọi lúc mọi nơi.

Bảo hành dài hạn và hỗ trợ 24/7

Mọi dịch vụ trọn gói tại Vua Cửa Cuốn đều đi kèm chế độ bảo hành rõ ràng. Công ty hỗ trợ khách hàng 24/7, có mặt nhanh chỉ sau 15-30 phút kể từ khi nhận cuộc gọi, kể cả ngày lễ và cuối tuần.

Vua Cửa Cuốn làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu.

Hãy để Vua Cửa Cuốn đồng hành cùng khách hàng trong việc bảo vệ và duy trì sự vận hành an toàn, êm ái cho cửa cuốn của gia đình hay doanh nghiệp.

Liên hệ ngay qua:

Hotline: 0909.930.910

Email: vuacuacuon@gmail.com

Website:https://vuacuacuon.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/vuacuacuon/

Địa chỉ:

Trụ sở: 689 Phạm Văn Bạch, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Hà Nội: Số 16 Ngõ 68 Ngọc Thụy, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội