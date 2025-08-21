Xã hội Vun mầm xanh cho tương lai ở làng Aur Một hành trình thiện nguyện mang đến những “mầm xanh” gieo thêm hy vọng cho tương lai vừa diễn ra tại làng Aur (xã Avương, thành phố Đà Nẵng).

Các thành viên trong đoàn thiện nguyện trồng cây giống tại làng Aur. Ảnh: TẤN CHÂU

Aur là một ngôi làng hẻo lánh nằm giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ, hiện có 23 hộ dân với gần 100 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Cơ Tu. Nơi đây không có đường giao thông thuận tiện, không sóng điện thoại, đời sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, chăn nuôi và bảo vệ rừng. Dù khó khăn chồng chất, họ vẫn kiên trì bám đất, bám rừng, giữ gìn văn hóa truyền thống của cha ông.

Ông Ating Del, Trưởng thôn Aur chia sẻ, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng người trong làng vẫn đoàn kết, giúp đỡ nhau, giáo dục con cháu giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của làng cũng như bảo vệ môi trường sống của cộng đồng.

Vì sự đặc biệt này, làng Aur là “điểm hẹn” của những tình nguyện viên trên toàn quốc vốn chưa từng quen biết nhau nhưng lại cùng chung một quan điểm sống: yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường và sẻ chia với cộng đồng.

Để đến được làng Aur, chiếc xe tải chở theo hàng trăm cây giống các loại mít, xoài, ổi, vú sữa, dừa, sầu riêng đến một số loại cây thân gỗ cùng những túi cá nục, cá cơm khô đã phải chật vật vượt qua con suối sâu, gập ghềnh đá.

Vun "mầm xanh" cho tương lai ở làng Aur. Ảnh: TẤN CHÂU

Khi xe dừng tại bìa rừng, bà con làng Aur đã chờ sẵn, gùi từng bao tải cây giống và thực phẩm băng rừng về bản. Sau khi vượt qua 9km đường rừng, đi bộ 5 giờ đồng hồ, đoàn cũng đặt chân tới ngôi làng nhỏ bé nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển.

Từ dự án “A Little VietNam”, những thanh niên đầy nhiệt huyết đã không chỉ trao tặng, mà còn cùng bà con vượt suối, leo dốc lên rẫy, hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây ăn quả hiệu quả.

Anh Võ Minh Tân - người sáng lập dự án cho biết: “Chúng tôi sẽ tặng bà con từ 2-3 đợt cây giống trong năm nay. Mọi người cũng sẽ trở lại và cùng trồng cây, hướng dẫn cách thức chăm sóc cho đồng bào. Tôi tin rằng, giống cây ăn quả, cây thân gỗ sẽ giúp cuộc sống bà con có cuộc sống bền vững hơn trong tương lai. Vài năm tới, những mầm xanh này sẽ mang lại quả ngọt, giúp bà con cải thiện thu nhập và quan trọng hơn là thêm niềm tin để gắn bó với núi rừng”.

Chuyến đi lần này không chỉ đơn thuần mang đến nhu yếu phẩm trước mùa mưa lũ mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng trẻ. Những cây mít, xoài, vú sữa được trồng xuống hôm nay sẽ không chỉ cho bóng mát, trái ngọt, về lâu dài sẽ giúp ổn định đất, giữ nước, cải thiện sinh thái và tăng nguồn thu nhập cho người dân. Những mầm cây được trao đi hôm nay không chỉ nảy xanh trên mảnh đất làng Aur, mà còn thể hiện trách nhiệm của người trẻ trong giữ gìn và bảo vệ môi trường, thiết thực sẻ chia yêu thương với đồng bào vùng cao.