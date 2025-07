Giảm nghèo - An sinh Vun vén mái ấm cho gia đình chính sách Bằng nhiều nghĩa cử tri ân, cách làm thiết thực, Mặt trận, đoàn thể, các lực lượng vũ trang... đã tích cực vào cuộc, huy động nguồn lực hỗ trợ các gia đình chính sách xây mới, sửa chữa nhà kiên cố, góp phần thờ phụng liệt sĩ và sinh sống ổn định.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh hỗ trợ vận chuyển vật liệu sửa chữa nhà thân nhân liệt sĩ ở phường Quảng Phú. Ảnh: HỒ QUÂN



Nghĩa cử tri ân

Căn nhà của cụ Huỳnh Thị Mai - vợ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Công an Hà Lân (1926 - 2013) ở xã Tam Anh được Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an trao tặng. Cụ Mai nay đã 100 tuổi, không con cháu nên căn nhà chưa được tu sửa, hiện đã xuống cấp.

Nắm bắt thông tin từ cơ sở, Đồn Biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) đến thăm, khảo sát điều kiện sống của cụ Mai để tính toán phương án hỗ trợ phù hợp.

Đơn vị đã phân công cán bộ, chiến sĩ sơn mới gian thờ, thay mái tôn hư hỏng, vệ sinh nhà cửa, trang trí lại các bằng khen, huân chương, huy chương. Đồng thời, lau chùi, bố trí lại vật dụng trong nhà gọn gàng, thuận tiện hơn cho sinh hoạt.

Cụ Mai xúc động nói: “Bàn thờ ông (Đại tá Hà Lân - PV) giờ sạch đẹp, trang nghiêm như mới, cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều”.

Trung tá Nguyễn Minh Vương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh chia sẻ, Đại tá Hà Lân từng giữ nhiều vị trí chủ chốt trong lực lượng Công an nhân dân, là người tiên phong xây dựng cơ sở cách mạng ở Trà My trong kháng chiến chống Mỹ.

Đoàn viên thanh niên xã Tam Xuân vệ sinh nhà cửa giúp Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thu (90 tuổi, ở thôn Bích An). Ảnh: HỒ QUÂN

Đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình, địa phương mà còn là tấm gương sáng trong lực lượng vũ trang để thế hệ hôm nay học tập, noi theo.

“Việc chỉnh trang gian thờ, chăm lo mái ấm thân nhân Đại tá Hà Lân không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng”, Trung tá Nguyễn Minh Vương nói.

Trung tá Nguyễn Minh Vương cho biết thêm, dịp 27/7 năm nay, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã góp sức sơn sửa 3 căn nhà cho thân nhân anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và cải tạo nơi sinh hoạt cho một thương binh. Kinh phí thực hiện do chiến sĩ tự nguyện đóng góp và vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn.

Áo xanh góp sức

Đầu tháng 7/2025, căn nhà của bà Ngô Thị Hiến - vợ liệt sĩ Nguyễn Trung, ở thôn Phú Trường, xã Tam Mỹ được thi công xây mới. Gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng từ các chính sách xóa nhà tạm cho người có công, thân nhân liệt sĩ của huyện Núi Thành và tỉnh Quảng Nam (cũ).

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh lợp lại mái tôn cho nhà cụ Huỳnh Thị Mai, ở xã Tam Anh. Ảnh: HỒ QUÂN

Nhằm đẩy nhanh tiến độ kịp bàn giao dịp 27/7, Đoàn xã Tam Mỹ vận động hàng chục đoàn viên, thanh niên hỗ trợ ngày công tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu xây dựng.

Chị Trần Thị Nhơn, Bí thư Đoàn xã Tam Mỹ cho biết, khi căn nhà cơ bản hoàn thiện phần thô, đơn vị đã liên hệ gia đình để hỗ trợ vật liệu sơn nhà. Đồng thời, thường xuyên theo dõi tiến độ, sẵn sàng lực lượng thanh niên xung kích hỗ trợ để xã “về đích” trong thực hiện nhiệm vụ xóa nhà tạm.

Những tuần qua, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố tích cực triển khai nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), trong đó nhiều đơn vị chú trọng chăm lo mái ấm cho gia đình chính sách.

Tiêu biểu như Đoàn phường Hội An Tây sơn lại nhà thờ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhung (ở khối phố An Bang); Đoàn xã Tam Xuân dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc sân vườn nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thu (90 tuổi, ở thôn Bích An)...

Đoàn viên thanh niên xã Tam Mỹ hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, chuẩn bị xây mái ấm mới cho bà Ngô Thị Hiến. Ảnh: HỒ QUÂN

Anh Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng chia sẻ: “Tuổi trẻ toàn thành phố đã vận động nguồn lực xã hội, ngày công lao động của đoàn viên, thanh niên để phối hợp thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách.

Cùng với đó, các hoạt động chỉnh trang, sơn sửa nhà cửa, tặng vật dụng sinh hoạt thiết yếu cũng được triển khai đồng loạt, góp phần cải thiện điều kiện sống cho hàng trăm hộ người có công.

Những phần việc thiết thực ấy không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, mà còn góp phần nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm xã hội trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn trong cộng đồng”.