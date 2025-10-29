Thủy sản Vùng Cảnh sát biển 2 giao nhiệm vụ thực hiện đợt cao điểm chống khai thác IUU ĐNO - Ngày 28/10, Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai và giao nhiệm vụ cho các tàu thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 giao nhiệm vụ cho các tàu trong đợt cao điểm chống khai thác IUU. Ảnh: NAM TRUNG

Theo Thiếu tướng Trần Quang Tuấn, nhiệm vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển thời gian tới hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của lực lượng Cảnh sát biển trong chống khai thác IUU.

Các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là lực lượng tàu trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình trên biển; kiểm tra 100% tàu cá có dấu hiệu nghi vấn, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt, bỏ sót mục tiêu.

Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhấn mạnh mục tiêu hướng tới chấm dứt hoàn toàn các hành vi vi phạm khai thác IUU trước khi Ủy ban châu Âu (EC) sang thanh tra lần thứ 5, góp phần gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2025.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các tàu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tuân thủ pháp luật, chấp hành nghiêm quy định khi khai thác thủy sản.

Tàu Cảnh sát biển thuộc Hải đoàn 21 (Vùng Cảnh sát biển 2) tặng cờ Tổ quốc và phát tờ rơi tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 đề nghị tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả chống khai thác IUU; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm lan tỏa tinh thần hành động trong toàn lực lượng.

Đợt cao điểm lần này là bước cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; thể hiện quyết tâm của lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 trong chung tay cùng cả nước chấm dứt hoàn toàn khai thác IUU.