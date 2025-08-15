Quốc phòng - An ninh Vùng Cảnh sát biển 2 tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy ĐNO - Ngày 14/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy năm 2025.

Diễn tập chữa cháy với tình huống giả định cháy nhà xe. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời trang bị kỹ năng chữa cháy, thoát hiểm và xử lý tình huống cháy nổ.

Qua đó, góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ; nâng cao khả năng sử dụng hiệu quả phương tiện phòng cháy, chữa cháy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tham gia tập huấn, 188 cán bộ, chiến sĩ đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 được trang bị kiến thức cơ bản về cháy, cách sử dụng trang bị chữa cháy, quy trình tổ chức chữa cháy, kỹ năng thoát nạn an toàn và sơ cấp cứu nạn nhân.

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố huấn luyện sử dụng vòi cứu hỏa. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Phần thực hành bao gồm sử dụng bình chữa cháy xách tay, kỹ thuật thoát nạn trong môi trường khí độc, di chuyển và cứu hộ nạn nhân, cùng với diễn tập xử lý một tình huống cháy nổ giả định tại đơn vị.

Kết thúc lớp tập huấn, cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy, nắm vững kỹ năng thoát hiểm và xử lý tình huống cháy nổ.