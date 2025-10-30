Thế giới Vùng Caribe khắc phục hậu quả sau siêu bão Melissa ĐNO - Melissa, cơn bão mạnh nhất hành tinh năm 2025 và trong vòng 90 năm qua, vừa càn quét một loạt quốc gia vùng Caribe, gồm: Jamaica, Haiti và Cuba, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Người dân nhiều nước vùng Caribe dọn dẹp sau siêu bão Melissa. Ảnh: Channel4

Thủ tướng Jamaica Andrew Holness cho biết, không có cơ sở hạ tầng nào của quốc đảo có thể chịu được bão cấp 5 đổ bộ với sức gió gần 300 km/giờ vào ngày 28/10 vừa qua.

Có tới 90% ngôi nhà ở cộng đồng ven biển phía tây nam Black River bị phá hủy hoàn toàn. Hơn 25.000 người vẫn chen chúc trong các nơi trú ẩn trên khắp nửa phía tây Jamaica, với 77% hòn đảo bị mất điện. Các nhà chức trách địa phương ghi nhận ít nhất 4 người thiệt mạng.

Các nhân viên chính phủ và người dân bắt đầu dọn dẹp đường sá để tiếp cận các cộng đồng bị cô lập do chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão. Các chuyến bay cứu trợ khẩn cấp bắt đầu hạ cánh tại sân bay quốc tế chính của Jamaica, để phân phối nước uống, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác đến vùng bị ảnh hưởng bão.

Jamaica ban hành “báo động đỏ” sau bão để bắt đầu các nỗ lực khắc phục hậu quả, nhưng cho biết tiếp tục mở cửa các nơi trú ẩn khẩn cấp hết tuần này vì người dân vẫn tiếp tục đổ về từ những ngôi nhà bị tàn phá.

Tại Jamaica, AccuWeather ước tính bão Melissa có thể gây thiệt hại kinh tế lên tới 22 tỷ USD và việc tái thiết có thể mất một thập kỷ hoặc hơn.

Theo Irishexaminer, dù bão Melissa không đổ bộ trực tiếp vào Haiti, quốc gia đông dân nhất vùng Caribe, nhưng ảnh hưởng của bão gây ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Chính quyền Haiti báo cáo ít nhất 25 người thiệt mạng và 18 người khác mất tích, chủ yếu do lũ lụt ở Petit-Goave - thị trấn ven biển cách thủ đô 64km về phía tây, nơi một con sông vỡ bờ, hơn 11.000 ngôi nhà bị ngập lụt và hơn 11.600 người vẫn đang trú ẩn.

Trong khi đó, tại Cuba, người dân bắt đầu dọn dẹp đường sá ngập mãnh vỡ, cây cối đổ gãy, lực lượng quân đội hỗ trợ giải cứu người bị mắc kẹt trong các cộng đồng bị cô lập với nguy cơ sạt lở đất.

Melissa vẫn là cơn bão cấp 3 khi đổ bộ Cuba với sức gió 193 km/giờ, vào vùng nông thôn miền núi Guama, cách Santiago de Cuba, thành phố đông dân thứ hai của hòn đảo, khoảng 40km về phía tây.

Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo sau khi lực lượng Phòng vệ dân sự sơ tán hơn 735.000 người trên khắp miền Đông Cuba để tránh bão. Họ đang dần trở về nhà.

Các quan chức từ các tỉnh bị ảnh hưởng gồm: Santiago, Granma, Holguín, Guantánamo và Las Tunas, báo cáo thiệt hại về nhà cửa, đường dây điện, cáp quang viễn thông, đường sá chia cắt, các cộng đồng bị cô lập và các đồn điền chuối, sắn và cà phê. Cuba vẫn cảnh báo người dân cần đề cao cảnh giác khi mưa vẫn tiếp tục đổ bộ vào khu vực.

Theo dự báo, bão Melissa đi qua gần hoặc về phía tây Bermuda vào cuối ngày 30/10 và có thể mạnh thêm trước khi suy yếu vào ngày 31/10 (theo giờ địa phương).

Các nhà khoa học cho biết, các cơn bão đang mạnh lên nhanh hơn với tần suất lớn hơn do nước biển ấm lên bởi khí thải nhà kính. Nhiều nhà lãnh đạo vùng Caribe kêu gọi các quốc gia giàu có, gây ô nhiễm nặng nề bồi thường dưới hình thức viện trợ hoặc xóa nợ.