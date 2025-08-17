Thứ Hai, 18/8/2025
“Vương quốc gạch ngói” bên sông Cổ Chiên

NGUYỄN VĂN NHỊ 17/08/2025

Trong số các làng nghề gạch ngói ở miền Tây, khu vực ven sông Cổ Chiên (Vĩnh Long) được xem là nơi có lịch sử lâu đời nhất.

h1.jpeg
Nhìn từ trên cao làng gạch, gốm Mang Thít như những tòa tháp cổ nằm bên dòng sông Cổ Chiên.

Trên chiều dài hơn 30km dọc bờ sông xanh biếc, hàng trăm lò gạch Mang Thít nối tiếp nhau.

untitled.jpg
Nhiều lò gạch không hoạt động nên phủ kín rêu phong, trở thành điểm đến thu hút khách du lịch.

Lò gạch Mang Thít đã đồng hành dòng Cổ Chiên hơn một thế kỷ, trở thành biểu tượng nghề thủ công của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

h3.jpeg
Ngoài gạch nung, một số hộ còn làm gốm để giữ nghề truyền thống.

Sản phẩm gạch, gốm nơi đây không chỉ phục vụ trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế.

h6.jpeg
Các sản phẩm gốm chuẩn bị đưa vào lò nung.

Người dân địa phương vẫn tự hào gọi Mang Thít là “vương quốc gạch ngói” - nơi lưu giữ ký ức trăm năm về một nghề truyền thống vang bóng một thời.

h5.jpg
Gạch ở đây được đưa đi tiêu thụ khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
h4.jpeg
Các lò gạch, gốm tại đây đa số nằm ở ven sông để thuận tiện trong vận chuyển vật liệu và sản phẩm bằng tàu, thuyền.
