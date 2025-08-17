“Vương quốc gạch ngói” bên sông Cổ Chiên
Trong số các làng nghề gạch ngói ở miền Tây, khu vực ven sông Cổ Chiên (Vĩnh Long) được xem là nơi có lịch sử lâu đời nhất.
Trên chiều dài hơn 30km dọc bờ sông xanh biếc, hàng trăm lò gạch Mang Thít nối tiếp nhau.
Lò gạch Mang Thít đã đồng hành dòng Cổ Chiên hơn một thế kỷ, trở thành biểu tượng nghề thủ công của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Sản phẩm gạch, gốm nơi đây không chỉ phục vụ trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế.
Người dân địa phương vẫn tự hào gọi Mang Thít là “vương quốc gạch ngói” - nơi lưu giữ ký ức trăm năm về một nghề truyền thống vang bóng một thời.