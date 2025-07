Thế giới WHO khuyến nghị tăng thuế thuốc lá, rượu và đồ uống có đường (ĐNO) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tin rằng việc tăng thuế đối với thuốc lá, rượu và đồ uống có đường có thể ngăn ngừa 50 triệu ca tử vong sớm trong 50 năm tới.

Cửa hàng đồ uống và thuốc lá tại Anh. Ảnh: Alamy

Ngày 2/7 vừa qua, WHO đề xuất các quốc gia trên thế giới tăng thuế ít nhất 50% trong 10 năm tới đối với thuốc lá, rượu và đồ uống có đường nhằm giảm gánh nặng của các bệnh mãn tính liên quan đến chế độ ăn uống và lối sống.

Các chuyên gia y tế cho biết những mặt hàng vừa nêu trên là một số nguyên nhân chính gây ra bệnh tim, ung thư, tiểu đường và các bệnh mãn tính khác, chiếm khoảng 75% tổng số ca tử vong trên toàn thế giới. Chỉ riêng thuốc lá gây ra hơn 7 triệu ca tử vong mỗi năm. Do đó, đối với thuốc lá, WHO khuyến nghị mức thuế tối thiểu là 75%.

Ở các quốc gia giàu có, thuế hiện chiếm khoảng 67% giá của một gói thuốc lá so với khoảng 57% ở các quốc gia thu nhập thấp hơn.

Nghiên cứu cho thấy, tăng hoặc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, rượu và đồ uống có đường làm giảm tỷ lệ tiêu thụ, cắt giảm chi phí y tế và số ca tử vong có thể phòng ngừa được.

Như tại Anh, thuế đánh vào sản phẩm đồ uống có đường năm 2016 thúc đẩy nhiều nhà sản xuất nước giải khát thay đổi sản phẩm. Kết quả, lượng đường bổ sung mà trẻ em tiêu thụ từ đồ uống có đường giảm gần một nửa.

Tiến sĩ Jeremy Farrar - người đứng đầu công tác thúc đẩy sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật của WHO nói, việc tăng thuế những sản phẩm trên có thể tạo ra 1.000 tỷ USD trong 10 năm tới để các chính phủ có thể tái đầu tư vào chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo trợ xã hội.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (thứ hai từ trái sang) phát động sáng kiến "3 by 35" tại Seville (Tây Ban Nha). Ảnh: Reuters

Đề xuất trên của WHO diễn ra tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về tài trợ cho phát triển toàn cầu lần thứ tư diễn ra ở thành phố Seville (Tây Ban Nha) khi WHO phát động chiến dịch "3 by 35" trong bối cảnh hệ thống y tế toàn cầu đang chịu áp lực rất lớn do các bệnh không truyền nhiễm gia tăng, viện trợ phát triển bị thu hẹp và nợ công ngày càng tăng.

WHO ủng hộ tăng giá và thuế thuốc lá, rượu và đồ uống có đường trong những năm gần đây nhưng đây là lần đầu tiên WHO đề xuất mục tiêu tăng giá cho cả ba sản phẩm trên.

Ngoài ra, WHO thông báo xem xét khuyến nghị về thuế rộng hơn bao gồm đối với thực phẩm siêu chế biến sau khi cơ quan này hoàn thiện định nghĩa về loại thực phẩm đó trong những tháng tới và cân nhắc từ phản ứng của các ngành công nghiệp liên quan.

WHO kêu gọi các quốc gia, xã hội dân sự và các đối tác phát triển ủng hộ sáng kiến ​​"3 by 35" nhằm tăng giá ít nhất 50% đối với ba loại sản phẩm: rượu, thuốc lá và đồ uống có đường trước năm 2035 cũng như cam kết đánh thuế thông minh hơn, công bằng hơn để bảo vệ sức khỏe và đẩy nhanh tiến độ hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.