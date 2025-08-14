Thể thao Wushu Việt Nam giành 2 Huy chương Bạc tại World Games 2025 Tại Đại hội Thể thao thế giới (World Games) 2025 đang diễn ra ở Trung Quốc, đội tuyển Wushu Việt Nam giành 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Ở chung kết hạng cân 60kg nữ, Nguyễn Thị Thu Thủy chạm trán vận động viên chủ nhà Li Zhiqin. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Trung Quốc và đối thủ có đẳng cấp cao, Thu Thủy thi đấu kiên cường nhưng vẫn để thua 0-2, nhận tấm Huy chương Bạc.

Tấm Huy chương Bạc thứ hai thuộc về Đỗ Huy Hoàng ở hạng cân 56kg nam.

Ở trận tranh hạng Ba nội dung 52kg nữ, Ngô Thị Phương Nga thắng đối thủ Faith (Philippines), giành Huy chương Đồng.

Trước đó, vận động viên được kỳ vọng nhất của Wushu Việt Nam là Dương Thúy Vi thi đấu không thành công, xếp hạng 9 ở nội dung biểu diễn (Taolu).

Ngày 13/8, một niềm kỳ vọng khác của thể thao Việt Nam là Trần Quyết Chiến tranh tài ở bán kết Billiards carom 3 băng, đối đầu cơ thủ số một của Hàn Quốc là Cho Myung Woo. Kết quả, Quyết Chiến thua với 39-40 đầy tiếc nuối. Sau trận đấu này, Quyết Chiến tranh Huy chương Đồng.

World Games 2025 diễn ra từ ngày 7-17/8 tại Trung Quốc, quy tụ nhiều môn thể thao không thuộc chương trình Olympic. Thể thao Việt Nam tham dự với 25 vận động viên thuộc các đội tuyển: Bóng ném bãi biển, thể dục Aerobic, Billiards, Petanque, Wushu, Kickboxing và Muay.