Xã hội Xã biên giới La Êê làm tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai ĐNO - Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhờ thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, xã biên giới La Êê chủ động, linh hoạt ứng phó với thiên tai, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng xung kích hỗ trợ người dân di dời tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: ĐĂNG CHƯƠNG

Bí thư Đảng ủy xã La Êê Nguyễn Đăng Chương cho biết, ngay trong chiều 29/10, khi mưa lớn và xuất hiện nhiều điểm sạt lở, Đảng ủy xã kích hoạt trực ban 24/24 giờ; huy động hơn 60 cán bộ, công chức, viên chức, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên, lực lượng Đồn Biên phòng La Êê và nhân dân các thôn tham gia ứng phó mưa bão.

Các lực lượng tổ chức di dời khẩn cấp 21 hộ dân với 80 nhân khẩu tại các thôn: Blăng, Côn Zốt, A Xòo, Pa Lan, Đắc Ngol ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm đến nơi ở an toàn, đồng thời hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm gồm mì ăn liền, nước uống, chăn màn cho các hộ bị ảnh hưởng.

Lực lượng quân đội nỗ lực khai thông các điểm sạt lở tại xã La Êê. Ảnh: ĐĂNG CHƯƠNG

Đặc biệt, chính quyền xã phối hợp Đồn Biên phòng huy động xe múc, phương tiện tại chỗ khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường trọng yếu.

“Mặc dù mưa lớn, đường sạt lở gây chia cắt nhưng cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân, lực lượng biên phòng và người dân xã nỗ lực dùng xẻng, cuốc và phương tiện cơ giới dọn đất đá, khơi thông cống rãnh, gia cố mái taluy, dựng rào chắn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, nhanh chóng di dời tài sản, thóc giống, gia súc và vật dụng sinh hoạt của người dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao”, ông Nguyễn Đăng Chương chia sẻ.

Nhờ chủ động thực hiện phương châm "4 tại chỗ", địa phương hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: ĐĂNG CHƯƠNG

Qua thống kê sơ bộ, mưa lũ làm 33 căn nhà trên địa bàn xã La Êê bị hư hại (trong đó, 4 nhà bị hư hại nặng do sạt lở mái taluy phải vận động tháo dỡ), 17 con gia súc bị chết, nước cuốn trôi; gần 11ha hoa màu, cây ăn trái, lúa bị hư hại; trên 30 điểm bị sạt lở; nhiều đoạn đường giao thông, công trình thủy lợi và hệ thống nước sinh hoạt bị hư hỏng.

Ngoài ra, khoảng 2ha gồm: sâm bảy lá (khoảng 0,2ha), vườn keo (khoảng 1ha) và vườn quế (khoảng 0,8ha) bị hư hại.

Nhờ phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), đặt an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên hàng đầu, các lực lượng địa phương chủ động, linh hoạt ứng phó với thiên tai, không để bị động, bất ngờ.

Xã La Êê đề xuất hỗ trợ kinh phí giúp địa phương khắc phục sạt lở, đảm bảo đường vào trung tâm xã sớm thông suốt. Ảnh: ĐĂNG CHƯƠNG

Hiện nay, địa phương đang tập trung lực lượng khẩn trương thông đường, kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm cho các trường học, nhất là học sinh nội trú trên địa bàn, không để thiếu đói, các em bị gián đoạn học tập do mưa lũ.

Tuy nhiên, do còn nhiều điểm sạt lở nặng, như tại vị trí Km02+600 (giáp ranh với xã La Dêê) và tại vị trí Km 43 (giáp ranh xã Hùng Sơn), khiến xã La Êê bị cô lập hoàn toàn, trong khi việc khắc phục ngoài khả năng của địa phương do khối lượng đất, đá rất lớn.

"Rất cần sự hỗ trợ kinh phí của thành phố để thu dọn đất đá, gia cố taluy, khôi phục nền đường, giải tỏa cô lập cho xã. Hiện tại, để mang thực phẩm vào cho học sinh, các lực lượng phải đeo gùi lội bộ, xe không thể vào được”, ông Nguyễn Đăng Chương thông tin.