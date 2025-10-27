Xã hội Xã Duy Xuyên dốc toàn lực ứng phó lũ lụt ĐNO - Mưa lớn kéo dài cùng với lượng nước đầu nguồn ồ ạt đổ về khiến nhiều khu dân cư vùng trũng thấp tại xã Duy Xuyên bị cô lập.

Lực lượng chức năng chốt chặn trên quốc lộ 14H đoạn qua xã Duy Xuyên. Ảnh: CHÂU NHẤT

Tình hình lũ lụt đang diễn biến phức tạp và khó lường. Gần trưa 27/10, dù đã kê dọn đồ đạc trong nhà lên cao, ông Trần Quốc Cường (thôn Kiệu Châu, xã Duy Xuyên) vẫn không khỏi lo lắng. "Trời vẫn mưa nặng hạt, nước lũ chảy tràn qua đường. Nước lên nhanh hơn mọi khi, từ sáng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng", ông Cường chia sẻ.

Nỗi lo lớn nhất của ông Cường và nhiều hộ dân khác là nếu đêm 27/10 tiếp tục mưa to và nước từ thượng nguồn đổ về, họ sẽ không còn sức để di dời đồ đạc lên thêm nữa.

Quốc lộ 14H, tuyến đường trọng yếu, hiện có nhiều đoạn ngập sâu, nước chảy xiết nguy hiểm. Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền xã Duy Xuyên nhanh chóng triển khai lực lượng cắm biển báo, kiên quyết cấm tất cả phương tiện lưu thông qua các điểm ngập.

Lực lượng chức năng phân luồng cho xe ô tô trọng tải lớn đi bằng các tuyến đường khác để đảm bảo an toàn. Theo ông Phạm Văn Quý, thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở xã Duy Xuyên, việc này là bắt buộc nhằm ngăn chặn các sự cố đáng tiếc.

Nhiều xe vận chuyển khách tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn buộc phải quay đầu, hủy tour để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Giao thông chia cắt khiến hoạt động du lịch tại Mỹ Sơn bị đình trệ.

Chính quyền xã Duy Xuyên thông tin, mưa lớn liên tục khiến nước lũ trên các sông dâng cao đột ngột. Tuyến quốc lộ 14H qua địa bàn xã hiện có hai điểm ngập sâu, nhiều khu dân cư bị chia cắt hoàn toàn.

Ông Đặng Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên cho biết, chính quyền đã ra khuyến cáo khẩn cấp, yêu cầu người dân không di chuyển ngoài đường; đồng thời tập trung vận chuyển vật dụng cần thiết lên khu vực cao ráo, an toàn.

Đến cuối giờ chiều 27/10, nước lũ vẫn tiếp tục lên nhanh, dự báo tình hình sẽ còn phức tạp trong đêm. Người dân các vùng trũng thấp đang chủ động di chuyển đến khu vực an toàn do chính quyền bố trí. Các phương tiện có giá trị lớn như ô tô cũng được di chuyển đến khu vực cao ráo để hạn chế tối đa thiệt hại.

Lãnh đạo xã Duy Xuyên cho biết, địa phương đang dốc toàn lực để ứng phó với diễn biến lũ lụt, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.