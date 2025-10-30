Thứ Năm, 30/10/2025
Xã Hiệp Đức huy động toàn lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt

LAM KHUÊ 30/10/2025 10:32

ĐNO - Mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn đổ xuống khiến mực nước sông Tranh dâng cao, gây ngập diện rộng tại nhiều khu dân cư, thôn xóm tại xã Hiệp Đức. Chính quyền xã đang huy động toàn lực lượng ứng phó, khẩn trương hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn.

dji_0951_facebook.png
Nước sông lên nhanh khiến nhiều căn nhà tại xã Hiệp Đức bị ngập sâu. Ảnh: VĂN LUẬN

Ngày 29/10, mực nước sông Tranh dâng cao gây ngập úng nhiều khu dân cư. Một số hộ dân tại các thôn: Tam Tú, Trà Linh Tây, Thuận An... nước lên nhanh khiến người dân không kịp di chuyển. Nhiều căn nhà, nước ngập đến nóc. Theo ước tính, toàn xã Hiệp Đức có khoảng 410 căn nhà bị ngập.

Tuyến đường giao thông đi từ trung tâm xã đến các thôn bị ngập sâu, xuất hiện 11 điểm sạt lở dọc tuyến, khiến việc tiếp cận hỗ trợ, di dời người dân gặp nhiều khó khăn.

3049977933400151476(1).jpg
Công an xã Hiệp Đức hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi ở an toàn. Ảnh: LAM KHUÊ

Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức Lưu Hoàng Ân cho biết: "Ngay khi nhận thông tin về việc điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Tranh 4, chính quyền xã huy động toàn bộ lực lượng tập trung ứng cứu, sơ tán 743 hộ dân với 2.976 nhân khẩu đến nơi cao ráo, an toàn. Có 1 nhà bị hư hỏng nặng do sạt lở".

1dda8ef3615bec05b54a.jpg
Lãnh đạo xã Hiệp Đức trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: LAM KHUÊ

Lãnh đạo xã Hiệp Đức nhanh chóng khảo sát cơ sở, thống kê thiệt hại ban đầu và hỗ trợ 100kg gạo, 150 thùng mỳ tôm cho người dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Đức cùng các hội đoàn thể gói hơn 200 bánh chưng trao tặng cho bà con bị cô lập do ngập nước.

img_2024.jpg
Người dân vùng an toàn gói bánh hỗ trợ bà con vùng ngập lụt. Ảnh: LAM KHUÊ
      Xã Hiệp Đức huy động toàn lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt

