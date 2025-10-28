Chính trị Xã Hòa Tiến kỷ niệm 60 năm chiến thắng Gò Hà ĐNO - Ngày 28/10, UBND xã Hòa Tiến tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Gò Hà (30/10/1965 - 30/10/2025).

Lãnh đạo xã Hòa Tiến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Gò Hà. Ảnh: NGỌC QUỐC

Theo tư liệu lịch sử, năm 1965, Mỹ tiến hành “Chiến tranh cục bộ” tại miền Nam Việt Nam, trong đó Đà Nẵng trở thành mục tiêu chiến lược.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Đà, Tiểu đoàn 1 (mật danh R20) phối hợp bộ đội địa phương Hòa Vang, Điện Bàn và dân quân du kích các xã tổ chức trận đánh vào cứ điểm Gò Hà (xã Hòa Tiến). Tại đây có một đại đội thủy quân lục chiến Mỹ đóng giữ, xây dựng thành một cụm phòng ngự kiên cố với hầm bê tông cốt thép, xe bọc thép và nhiều vũ khí hiện đại.

Sau quá trình chuẩn bị chu đáo, rạng sáng 30/10/1965, các mũi tiến công đồng loạt nổ súng. Bộ đội R20 cùng lực lượng du kích thọc sâu vào trung tâm, đánh sập lô cốt, tiêu diệt và làm chủ trận địa sau hơn 30 phút chiến đấu ác liệt.

Trận đánh này, quân ta loại khỏi vòng chiến đấu một đại đội Mỹ, phá hủy nhiều xe bọc thép, thu nhiều vũ khí, quân trang.

Chiến thắng Gò Hà là lần đầu tiên trên chiến trường Quảng Đà - Khu 5, ta tiêu diệt gọn một đơn vị Mỹ trong công sự kiên cố, khẳng định sức mạnh “dám đánh, biết đánh và quyết thắng Mỹ” của quân dân Hòa Vang - Quảng Đà. Từ đây, phong trào “Vành đai diệt Mỹ” quanh Đà Nẵng được hình thành và lan rộng.

Ban tổ chức tặng quà tri ân các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại Gò Hà. Ảnh: NGỌC QUỐC



Qua 60 năm, mảnh đất Gò Hà hôm nay khoác lên mình diện mạo mới. Những ngôi nhà mới mọc lên, những cánh đồng trù phú nối dài. Hiện Hòa Tiến là xã nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,13%.

Khu di tích chiến thắng Gò Hà được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố năm 2021, trở thành điểm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Dịp này, lãnh đạo các đơn vị, cựu chiến binh, thanh niên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tặng quà tri ân các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại Gò Hà.