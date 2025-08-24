Xã hội Xã La Êê tăng cường kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn ĐNO - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (Kajiki), ngày 24/8, lực lượng dân quân xã La Êê phối hợp Đồn Biên phòng La Êê kiểm tra tất cả điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã.

Tuyên truyền người dân phòng chống cơn bão số 5. Ảnh: XÃ LA ÊÊ

Các lực lượng kiểm tra, rà soát tất cả điểm có nguy cơ sạt lở và lũ ống, lũ quét trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo người dân luôn trong tư thế đề phòng trước diễn biến bất thường khi mưa bão xảy ra.

Tại một số hộ dân có nhà cửa không đảm bảo, lực lượng biên phòng phối hợp dân quân hỗ trợ chèn chống nhà cửa thêm kiên cố và đề ra phương án di dời khi tình hình thời tiết chuyển biến xấu.

Theo thống kê, toàn xã La Êê có 15 điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở hoặc lũ ống, lũ quét, chủ yếu ở thôn Côn Zốt, B Lăng, Pa Lan.

Lực lượng chức năng kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã La Êê. Ảnh: XÃ LA ÊÊ

Ông Nguyễn Đăng Chương, Bí thư Đảng ủy xã La Êê cho biết, đến nay, 6/6 thôn của xã đã thành lập Đội phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (mỗi đội từ 20 - 25 người/thôn). Đây là lực lượng xung kích giúp đỡ người dân trong bất kỳ tình huống nguy cấp nào.

“La Êê là xã biên giới xa xôi, địa bàn rộng, đường sá đi lại khó khăn nên việc tuân thủ phương án "4 tại chỗ" luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Trong đó, công tác kiểm tra, chuẩn bị được xác định rất quan trọng, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra”, ông Nguyễn Đăng Chương nói.