Xã hội Xã Phú Thuận phát động “Tuần lễ gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” ĐNO - Sáng 26/8, UBND xã Phú Thuận phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội Đại Lộc phát động “Tuần lễ gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

“Tuần lễ gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” phấn đấu huy động nguồn lực đạt khoảng 2 tỷ đồng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

“Tuần lễ gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” diễn ra từ 26/8 đến 26/9, phấn đấu huy động số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu trên địa bàn xã khoảng 2 tỷ đồng. Tổ chức, cá nhân gửi tiền tiết kiệm có thể liên hệ tại Ngân hàng Chính sách xã hội Đại Lộc (112 Hùng Vương, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng) và các điểm giao dịch xã vào các ngày 13, 15, 19, 21 hằng tháng.

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Thuận Nguyễn Thị Hồng, buổi sáng đầu tiên của ngày phát động, hơn 50 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia gửi tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng.

Mục tiêu của “Tuần lễ gửi tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” nhằm vận động cộng đồng gửi tiền nhàn rỗi vào Ngân hàng Chính sách xã hội. Qua đó, tạo lập nguồn vốn để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm.