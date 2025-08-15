Chính quyền - đoàn thể Xã Quế Phước cần tập trung nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ĐNO - Sáng 15/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng và đại diện các sở, ngành làm việc với UBND xã Quế Phước về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng sau hơn một tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG VIỆT

Bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, qua hơn một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã bước đầu đạt những kết quả nhất định.

Đảng bộ, chính quyền xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ổn định tổ chức bộ máy, nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Xã tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản nhận bàn giao từ huyện Quế Sơn trước đây để chỉ đạo giải quyết phát sinh, vướng mắc, tổ chức thi công và giải ngân vốn...

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân. Sau hơn 40 ngày hoạt động, trung tâm tiếp hơn 1.050 lượt công dân đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính với 995 hồ sơ.

Hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 513/995 hồ sơ (đạt 51,55%); trong đó mức độ 3 là 319 hồ sơ, mức độ 4 là 194 hồ sơ. Trả kết quả đúng, trước hạn 980 hồ sơ (đạt 98,5%); quá hạn 15 hồ sơ (chiếm 1,5%); số hồ sơ bị hủy do không đủ điều kiện giải quyết là 24 hồ sơ; còn 10 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết theo quy định.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quế Phước. Ảnh: QUANG VIỆT

Bà Điểm cho biết, xã Quế Phước có quy mô lớn cả về diện tích lẫn dân số, địa hình trải dài, chia cắt bởi sông Thu Bồn, dân cư sống rải rác; một số khu dân cư thường xuyên bị ngập lụt và chia cắt vào mùa mưa lũ đặt ra không ít thách thức trong công tác quản lý, điều hành cũng như phục vụ người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm vượt khó của xã Quế Phước để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian đến, lãnh đạo xã cần truyền động lực để cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: QUANG VIỆT

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, nhiệm vụ trọng tâm của xã Quế Phước thời gian đến là xây dựng nông thôn mới. Bí thư, Chủ tịch của xã cần năng nổ vào cuộc, phân công cụ thể cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ, giải ngân vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt 100%. Xã nhanh chóng ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để xây dựng quy hoạch chung của xã trên cơ sở kế thừa quy hoạch chung của các xã trước đây.

Về phòng chống dịch tả lợn châu Phi, xã Quế Phước cần thực hiện tốt việc khoanh vùng, dập dịch, tiêu độc khử trùng và khuyến khích người dân chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương duy tu, bảo dưỡng, gia cố cầu treo trên địa bàn xã Quế Phước để người dân qua lại an toàn trong mùa mưa bão sắp tới…