Thứ Ba, 4/11/2025
Xã hội

Xã Sông Kôn tập huấn công tác bình đẳng giới cho hơn 100 cán bộ thôn

ĐĂNG NGUYÊN - VA RA 04/11/2025 20:30

ĐNO - Ngày 4/11, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp UBND xã Sông Kôn tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến công tác bình đẳng giới năm 2025 cho hơn 100 đại biểu là trưởng thôn, cán bộ mặt trận và hội đoàn thể trên địa bàn xã.

0bc24d168a75062b5f64.jpg
Các cán bộ thôn tại xã Sông Kôn tham gia tập huấn về bình đẳng giới. Ảnh: VA RA

Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt nhiều nội dung liên quan đến công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Trong đó tập trung vào quy định pháp luật về bình đẳng giới; phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới, nhận diện các hình thức bạo lực gia đình và biện pháp phòng tránh.

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những hệ lụy ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và sự phát triển cộng đồng.

Ngoài phần lý thuyết, nội dung tập huấn còn thảo luận, xử lý tình huống thực tế, nhằm giúp cán bộ cơ sở và người dân dễ dàng nhận diện, áp dụng các biện pháp can thiệp, hỗ trợ nạn nhân trong các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới.

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền, góp phần thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới tại địa phương, xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, hạnh phúc.

