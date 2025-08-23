Khoa học - Công nghệ Xã Thượng Đức thành lập Tổ ứng cứu công nghệ hỗ trợ người dân ĐNO - UBND xã Thượng Đức vừa thành lập “Tổ ứng cứu công nghệ” hỗ trợ người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Ra mắt "Tổ ứng cứu công nghệ". Ảnh: THÙY LIÊN

“Tổ ứng cứu công nghệ” hoạt động từ tháng 8 đến tháng 12/2025 với các hoạt động kiểm tra, vận hành thử nghiệm hạ tầng công nghệ; triển khai tuyên truyền, hỗ trợ triển khai dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và các thôn trên địa bàn xã Thượng Đức.

Cùng với việc thành lập “Tổ ứng cứu công nghệ”, UBND xã Thượng Đức tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn sử dụng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn đăng ký tài khoản VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến; được tập huấn chuyển đổi số và hướng dẫn sử dụng dịch vụ hành chính công, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al) trong công việc hằng ngày.

Đối tượng tập huấn là cán bộ, công chức, người lao động các phòng ban, cán bộ thôn. “Tổ ứng cứu công nghệ” do ông Nguyễn Hữu Lân - Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tại xã Thượng Đức chỉ đạo, điều hành chung.