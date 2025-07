Chính trị Xã Vu Gia phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ĐNO - Sáng 24/7, Đảng bộ xã Vu Gia tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) với sự tham dự của 160 đại biểu chính thức đại diện cho 722 đảng viên toàn Đảng bộ.

Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi (thứ 2, bên trái sang) tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: CÔNG TÚ

Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Trần Thắng Lợi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thượng tướng Võ Tiến Trung, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Xã Vu Gia thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Đại Cường, Đại Minh, Đại Phong (huyện Đại Lộc cũ). Xã có diện tích tự nhiên 25,12 km2; dân số 27.649 người.

Bí thư Đảng ủy xã Vu Gia Lê Thị Kim Hòa tặng quà tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Phương tại đại hội. Ảnh: CÔNG TÚ

Giai đoạn 2025 - 2030, xã Vu Gia quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ đột phá gồm: Tập trung chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công. Nâng cấp và mở rộng khu trung tâm hành chính xã, khu dân cư đô thị Tây Gia, Mỹ Đông.

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng, các trục giao thông kết nối các xã, vùng lân cận để phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái vùng nông nghiệp công nghệ cao dọc cầu An Bình và du lịch tâm linh.

Thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Thuận Mỹ nhằm phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tập trung chỉnh trang các khu dân cư, thu hút đầu tư vào các khu dân cư mới.

Cầu An Bình được đầu tư mở ra cơ hội phát triển mới cho xã Vu Gia. Ảnh: CÔNG TÚ

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Thắng Lợi chúc mừng và biểu dương những thành tựu quan trọng Đảng bộ và nhân dân xã Vu Gia đạt được thời gian qua, tạo nền tảng vững chắc và khí thế mới.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Vu Gia đứng trước những thời cơ và vận hội mới, Chánh Văn phòng Thành ủy lưu ý thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Đảng bộ xã cần định hình lại sự phát triển của địa phương trong không gian phát triển mới. Tập trung rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 3 xã cũ trước đây, bám sát quy hoạch của thành phố Đà Nẵng để hoàn thành quy hoạch của xã Vu Gia mới. Nhận diện, khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương.

Nghiên cứu chuyển đổi mô hình nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao. Chú trọng đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ chiến lược, là động lực chủ yếu để thúc đẩy hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng và văn hóa, Đảng bộ xã cần quan tâm hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Cả 3 xã cũ đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, vì vậy địa phương cần có lộ trình, giải pháp phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nằm dọc lưu vực sông Vu Gia và Thu Bồn, xã cần có kế hoạch chủ động trong công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra.

Chánh Văn phòng Thành ủy đặc biệt lưu ý Đảng bộ xã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt quyết định đến thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị thời gian đến.

Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ đủ “tâm - tầm - tài - tín”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý chí, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo, xây dựng phương pháp, cách thức làm việc khoa học, chuyên nghiệp, thực hiện “nói đi đôi với làm”...

Đại hội công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vu Gia nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 24 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Kim Hòa được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã.