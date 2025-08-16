Thứ Bảy, 16/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Chính quyền - đoàn thể

Xã Xuân Phú tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I

LAM KHUÊ 16/08/2025 15:45

ĐNO - UBND xã Xuân Phú vừa tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

3bb3b8fb15d49d8ac4c5(1).jpg
Xã Xuân Phú khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: LAM KHUÊ

Xã Xuân Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú và thị trấn Hương An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ). Xã có địa bàn rộng, dân cư đông, đất nông nghiệp rộng lớn, tài nguyên khoáng sản phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho biết, giai đoạn 2020 - 2025, địa phương triển khai các phong trào thi đua yêu nước sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xuất phát từ yêu cầu của đời sống thực tiễn, phù hợp với lợi ích của nhân dân.

Hội nghị là dịp đánh giá kết quả đạt được, tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời phát động phong trào, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, UBND xã Xuân Phú trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Hỗ trợ xã Xuân Phú 374 lít hóa chất phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Hỗ trợ xã Xuân Phú 374 lít hóa chất phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Xã Xuân Phú đối phó dịch tả lợn châu Phi

Xã Xuân Phú đối phó dịch tả lợn châu Phi

Xuân Phú đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Xuân Phú đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

HĐND xã Xuân Phú tổ chức kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy

HĐND xã Xuân Phú tổ chức kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy

Xuân Phú vận hành thử nghiệm tổ chức bộ máy chính quyền xã mới

Xuân Phú vận hành thử nghiệm tổ chức bộ máy chính quyền xã mới

Xã Xuân Phú
(0) Bình luận
Đọc tiếp
Hỗ trợ xã Xuân Phú 374 lít hóa chất phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Hỗ trợ xã Xuân Phú 374 lít hóa chất phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Xã Xuân Phú đối phó dịch tả lợn châu Phi

Xã Xuân Phú đối phó dịch tả lợn châu Phi

Xuân Phú đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Xuân Phú đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

HĐND xã Xuân Phú tổ chức kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy

HĐND xã Xuân Phú tổ chức kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy

Xuân Phú vận hành thử nghiệm tổ chức bộ máy chính quyền xã mới

Xuân Phú vận hành thử nghiệm tổ chức bộ máy chính quyền xã mới

Xem thêm Chính quyền - đoàn thể
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Chính quyền - đoàn thể
      Xã Xuân Phú tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO