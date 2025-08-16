Chính quyền - đoàn thể Xã Xuân Phú tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I ĐNO - UBND xã Xuân Phú vừa tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

Xã Xuân Phú khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: LAM KHUÊ

Xã Xuân Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú và thị trấn Hương An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ). Xã có địa bàn rộng, dân cư đông, đất nông nghiệp rộng lớn, tài nguyên khoáng sản phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho biết, giai đoạn 2020 - 2025, địa phương triển khai các phong trào thi đua yêu nước sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xuất phát từ yêu cầu của đời sống thực tiễn, phù hợp với lợi ích của nhân dân.

Hội nghị là dịp đánh giá kết quả đạt được, tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời phát động phong trào, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, UBND xã Xuân Phú trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp trong lao động sản xuất và phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.