Văn hóa Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm của cả nước - Bài 1: Tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa Ngành công nghiệp văn hóa được xem là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần tạo ra một lượng lớn việc làm trực tiếp và gián tiếp, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch văn hóa.

Đà Nẵng có lễ hội phong phú, giàu giá trị văn hóa dân tộc để khai thác phát triển công nghiệp văn hóa. TRONG ẢNH: Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2025. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

BÀI 1: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA

Với hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh, lễ hội phong phú, giàu giá trị, Đà Nẵng có nhiều lợi thế cũng như tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa. Điều này phù hợp với định hướng phát triển thành phố theo tinh thần Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lợi thế từ du lịch văn hóa

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đà Nẵng có nhiều lợi thế, tiềm năng phát triển các ngành văn hóa, trong đó có du lịch văn hóa. Đây là một trong những lĩnh vực được xác định mũi nhọn, ưu tiên phát triển của thành phố.

Một số di tích trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách, là động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Vì vậy, ngành văn hóa đã quan tâm định hướng phát huy hệ thống di tích, lễ hội trong hoạt động kinh tế du lịch.

Bên cạnh các bảo tàng chuyên biệt, các di tích danh thắng góp phần hình thành những khu, điểm du lịch trọng điểm thu hút du khách, thành phố đã hình thành các tour, tuyến du lịch kết nối các điểm di sản, các lễ hội truyền thống nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, nghề truyền thống tại nhiều làng quê dọc tuyến sông, nhất là các tuyến sông Hàn - Khu căn cứ cách mạng K20; sông Hàn - Túy Loan - Thái Lai; tuyến du lịch sông Cu Đê.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất với Quảng Nam, cùng với hai di sản văn hóa thế giới Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, thành phố Đà Nẵng sở hữu thêm vỉa tầng văn hóa sâu rộng, đa sắc màu.

Nổi bật là di sản văn hóa thế giới Hội An hội tụ hơn 50 nghề truyền thống, trong đó có nhiều làng nghề được đưa vào Danh mục Di sản phi vật thể quốc gia như: nghề gốm Thanh Hà, nghề mộc Kim Bồng, nghề trồng rau Trà Quế, nghề khai thác yến sào Thanh Châu. Ngoài ra, Hội An còn có nhiều loại hình diễn xướng dân gian độc đáo như hát bả trạo, hò khoan, sắc bùa, hô hát bài chòi, dân ca, nghệ thuật tuồng...

Điểm nhấn lớn nhất khi nhắc đến diện mạo công nghiệp văn hóa ở Hội An là show diễn thực cảnh “Ký ức Hội An”.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đã trở thành thương hiệu riêng, độc đáo cho thành phố bên bờ sông Hàn. Ảnh: PHẠM TOÀN

PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa quốc gia cho rằng, Hội An vẫn còn nhiều dư địa cho phát triển công nghiệp văn hóa khi biến di sản thành tài sản, biến tài sản thành loại hàng hóa đặc thù, sản phẩm du lịch đặc sắc có chất lượng trí tuệ cao và giá trị kinh tế lớn, mang lại lợi ích, sinh kế cho người địa phương và tăng sự hài lòng cho du khách.

Nhắc đến công nghiệp văn hóa, không thể không kể đến các sự kiện, lễ hội tầm cỡ khu vực và quốc tế. Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, thời gian qua, thành phố tập trung phát triển và đạt những kết quả quan trọng về hoạt động lễ hội sự kiện như danh hiệu Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á.

Điển hình là Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) được tổ chức định kỳ hằng năm ngày càng quy mô và chất lượng đã trở thành thương hiệu độc đáo, mở rộng. Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) là khởi điểm cho một sự kiện tiếp theo của thành phố.

Cùng với đó, thành phố tập trung triển khai có hiệu quả “Đề án tổ chức sự kiện, lễ hội văn hóa đặc sắc hằng năm, gắn với thiết lập chuỗi sự kiện, văn hóa lễ hội về đêm của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2026”.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp văn hóa Để triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 9585/KH-UBND ngày 24/11/2017 thực hiện chiến lược này.

Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục quan tâm rà soát điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa nhằm tạo cơ chế ưu đãi về vốn, thuế, đất đai… để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia sâu vào phát triển công nghiệp văn hóa.

Ưu tiên đầu tư, khuyến khích xã hội hóa

Là đơn vị thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các nước trên thế giới, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cho rằng, thuận lợi trước hết là Đà Nẵng sở hữu hệ thống cơ sở vật chất phục vụ biểu diễn khá đồng bộ, từ các cơ sở được trang bị đầy đủ tiện nghi, thiết bị phục vụ biểu diễn nghệ thuật như Nhà hát Trưng Vương, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng đến các không gian ngoài trời như công viên Biển Đông, Quảng trường 29-3, khu vực dọc hai bờ sông Hàn…

Lễ hội Đình làng Túy Loan năm 2025. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Đây là nền tảng quan trọng giúp đa dạng hóa loại hình biểu diễn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của người dân và du khách. Đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên trẻ của thành phố rất năng động, sáng tạo, thường xuyên đạt thành tích tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, chính quyền thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, khuyến khích xã hội hóa, đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; các văn nghệ sỹ có điều kiện giao lưu với văn nghệ sỹ trong nước và quốc tế nhằm nâng cao kỹ nghệ và chất lượng sáng tác, biểu diễn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại thành phố Đà Nẵng vẫn còn một số hạn chế. Các ngành công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng chưa có quy mô lớn và chưa liên kết, hợp tác quốc tế một cách thường xuyên, mạnh mẽ. Đầu tư ngân sách công cho các ngành công nghiệp văn hóa đã có sự gia tăng nhưng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội và hưởng thụ của người dân.

Đáng chú ý, nguồn nhân lực còn hạn chế về số lượng và chất lượng chuyên môn, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Chính sách đãi ngộ đối với người làm văn hóa, nghệ thuật chưa có tính đột phá để có thể thu hút nguồn nhân lực sáng tạo văn hóa và nghệ thuật tới hoạt động tại địa phương.

Từ thực tế đó, theo ông Nguyễn Ngọc Bình, thành phố cần tiếp tục ưu tiên đầu tư, khuyến khích xã hội hóa để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị biểu diễn; xây dựng các chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp, tổ chức đầu tư vào lĩnh vực này. Đồng thời, cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách đãi ngộ, hỗ trợ nghệ sĩ trẻ và nghệ nhân truyền thống.

Thành phố nên đầu tư hơn nữa vào việc xây dựng các chương trình nghệ thuật mang bản sắc riêng của Đà Nẵng, kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, ứng dụng công nghệ mới để thu hút khán giả trẻ.

Ngoài ra, cần tăng cường liên kết giữa nghệ thuật với giáo dục và du lịch, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, nâng cao vị thế nghệ thuật của Đà Nẵng trên bản đồ khu vực và thế giới.

“Với sự quyết tâm và đồng lòng, tôi tin rằng Đà Nẵng sẽ trở thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, góp phần xây dựng thương hiệu “Thành phố sự kiện” của khu vực miền Trung và cả nước”, ông Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh.

Cùng với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng được xác định vừa là 1 trong 3 trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm, vừa là một trong các địa phương được đầu tư xây dựng và phát triển Trung tâm thiết kế sáng tạo.

