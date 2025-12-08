Chính trị Xây dựng đội ngũ cán bộ quyết đoán, sáng tạo, có khát vọng vì sự phát triển của Đà Nẵng ĐNO - Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định xây dựng đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” được xem như mạch nguồn để khơi dậy khát vọng phát triển Đà Nẵng.

PGS.TS Hồ Tấn Sáng, nguyên giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III, chia sẻ với Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng những góc nhìn thẳng thắn về giải pháp, trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành.

PGS.TS Hồ Tấn Sáng. Ảnh: PV

* Thưa PGS.TS Hồ Tấn Sáng, trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Thành ủy đặt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” như một giải pháp đột phá. Ông đánh giá thế nào về tầm quan trọng của yêu cầu này?

PGS.TS Hồ Tấn Sáng: Khi xác định, “công tác tổ chức, cán bộ phải coi là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, thì xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung phải là ưu tiên hàng đầu và xuyên suốt toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Đối với thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập, định hướng từ Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 79-KL/TW ngày 13/5/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW nhằm đưa Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của đất nước, trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia vẫn còn nguyên giá trị. Dĩ nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, cán bộ vẫn là “gốc của mọi công việc”.

Đà Nẵng cần có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung thực hiện những mô hình mới chưa từng có trong tiền lệ theo đúng tinh thần Kết luận số 14-KL/TW. Trong ảnh: Đà Nẵng đang quy hoạch Khu thương mại tự do với quy mô lớn, gồm 7 vị trí quan trọng. Ảnh: PV

Chuẩn cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” đã được Trung ương khẳng định tại Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; sau đó có Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung.

Vấn đề đặt ra là Đà Nẵng cần có những bước đi, giải pháp cụ thể nào để hiện thực hóa quyết tâm chính trị chung nhưng sát hợp với điều kiện đặc thù về văn hóa, con người xứ Quảng hiện nay.

* Trong phần đánh giá hạn chế nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương; có tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, e ngại, không dám tham mưu”. Ông nhìn nhận thực tế này ra sao?

PGS.TS Hồ Tấn Sáng: Dự thảo đã nêu rất thẳng thắn, phản ánh đúng thực tiễn. Đây là biểu hiện đáng lo, vì nó làm giảm tốc độ và chất lượng triển khai nghị quyết của Đảng. Với cách nhìn có hệ thống, điều này xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan:

Về khách quan: Hệ thống pháp luật, quy định trên một số lĩnh vực còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, khiến cán bộ khó yên tâm khi xử lý công việc, đặc biệt ở lĩnh vực đất đai, đầu tư công. Cơ chế, cách thức bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo theo tinh thần Kết luận 14-KL/TW đến nay vẫn chưa được cụ thể hóa đồng bộ, nhất quán ở các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Về chủ quan: Một bộ phận cán bộ chưa đủ bản lĩnh chính trị, thiếu tự tin về năng lực, dẫn tới tâm lý ngại khó, ngại va chạm. Người đứng đầu một số nơi chưa tạo môi trường khuyến khích đổi mới, thậm chí chưa thực sự nêu gương... Công tác đánh giá cán bộ còn nặng hình thức, chưa coi trọng sản phẩm và hiệu quả thực chất.

* Theo ông, Đà Nẵng cần làm gì để bảo vệ và khuyến khích cán bộ mạnh dạn đổi mới, sáng tạo nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ quyền lực?

PGS.TS Hồ Tấn Sáng: Phải chăng cần đến ba nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó phân định giải pháp nào là yêu cầu phải thực hiện theo quy định hiện hành, giải pháp nào đề xuất mới với thành phố:

Một là, hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ. Căn cứ Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung và Công văn số 4871-CV/BTCTW (2022) của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn triển khai Kết luận số 14-KL/TW, Thành ủy Đà Nẵng cần ban hành quy định cụ thể hóa phù hợp đặc thù địa phương.

Phân biệt rõ sai sót khách quan do đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung với sai phạm do vụ lợi, theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Vì vậy, đề xuất khi có vụ viêc liên quan xử lý cán bộ, nên có một “tổ tư vấn giúp việc” gồm đại diện Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Sở Tư pháp và chuyên gia độc lập... nhằm góp phần tạo nên một tiếng nói khách quan, toàn diện trong việc tham vấn cho cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật để bảo đảm công tâm, minh bạch, tránh oan sai.

Hai là, chính sách khuyến khích phải rõ ràng. Thực hiện nghiêm Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là sáng kiến, đổi mới.

Đưa tiêu chí “đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung” vào hệ thống đánh giá hằng năm, phù hợp với Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Đề xuất ban hành Quy chế khen thưởng đột xuất của Thành ủy Đà Nẵng cho tập thể, cá nhân có sáng kiến mang lại hiệu quả đột phá.

Phối hợp Bộ Tài chính đề xuất cho cơ chế lập Quỹ hỗ trợ thí điểm cải cách của thành phố. Thiết lập cơ chế “bảo đảm an toàn trong phạm vi thí điểm, đổi mới vì lợi ích chung” đúng tinh thần Kết luận số 14-KL/TW, áp dụng trước ở các lĩnh vực ưu tiên như: mô hình khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế mà Đà Nẵng lần đầu triển khai, đô thị thông minh, cải cách hành chính…

Ba là, tăng cường giám sát và trách nhiệm giải trình. Thực hiện đầy đủ Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Công khai nguyên nhân nếu nhiệm vụ chậm hoặc không đạt, theo tinh thần minh bạch trong quản lý và điều hành.

Đề xuất xây dựng và vận hành hệ thống giám sát tiến độ công việc dựa trên dữ liệu số, kết nối từ cấp cơ sở lên Thành ủy, đồng bộ với Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030. Quy định rõ trách nhiệm giải trình cá nhân của người đứng đầu khi không hoàn thành nhiệm vụ; đưa vào quy chế làm việc của Thành ủy và UBND thành phố.

“ Đảng đã có chủ trương bảo vệ những người nghĩ, dám làm vì dân, vì nước. Khi mỗi cán bộ phát huy được tinh thần này, Đà Nẵng sẽ không chỉ đạt mục tiêu mà còn tạo ra phong cách lãnh đạo mới, quyết đoán, sáng tạo và đầy trách nhiệm, xứng đáng với vị thế mà Trung ương và nhân dân thành phố kỳ vọng" PGS.TS Hồ Tấn Sáng, nguyên giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III

Phối cảnh Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

* Ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới đội ngũ cán bộ thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới ?

PGS.TS Hồ Tấn Sáng: Tôi muốn nhấn mạnh rằng: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm không chỉ là yêu cầu nhiệm kỳ 2025-2030 mà là phẩm chất cốt lõi của người cán bộ cách mạng trong mọi giai đoạn cách mạng. Mỗi cán bộ cần ý thức rõ mình đang gánh vác trọng trách trước Đảng và nhân dân; phải đặt lợi ích chung lên hàng đầu.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông.