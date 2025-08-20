Chính trị Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững mạnh toàn diện ĐNO - Sáng 20/8, Đảng bộ Quân khu 5 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 cùng dự.

Báo cáo tại đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 Lương Đình Chung cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu 5 tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đạt nhiều kết quả.

Nổi bật như: chất luo huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao được nâng lên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác có bước phát triển.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Sức mạnh tổng hợp, khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu được tăng cường, lực lượng vũ trang Quân khu luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh.

Xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngại gian khổ hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; giữ vững phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 Lương Đình Chung báo cáo tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội xác định 3 khâu đột phá gồm: đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong tình hình mới; tập trung xây dựng quân đội chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tham luận tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu tham luận tại đại hội với nội dung: “Kết quả lãnh đạo huy động các nguồn lực kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ thành phố vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong vùng kinh tế - xã hội trọng điểm của miền Trung - Tây Nguyên, là địa bàn có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ chiến lược của đất nước và Quân khu 5.

Nhận thức sâu sắc điều đó, những năm qua, Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tích cực phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự bứt phá, phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, cốt lõi là xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và đạt nhiều kết quả khá toàn diện.

Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá. Thành phố chỉ đạo, điều hành hiệu quả hoạt động phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, thẩm định chặt chẽ các dự án liên quan đến quốc phòng - an ninh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng ủy Quân khu 5 nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TRỌNG HUY

Ngoài việc bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ thường xuyên, thành phố bố trí nguồn lực đất đai, ngân sách để đầu tư, xây dựng các công trình, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng; công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội và người có công được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy đề xuất, Đảng ủy Quân khu 5 và các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn phải phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và phòng thủ quân khu ngày càng vững chắc; quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, luật, nghị định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng khu vực phòng thủ; rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần có giải pháp đột phá trên các lĩnh vực hoạt động của bộ đội địa phương và dân quân tự vệ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương (hàng đầu, thứ 8, phải sang) và lãnh đạo các địa phương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới tại đại hội. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Quân khu 5.

Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã có những đóng góp rất quan trọng, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 5 chủ động nắm chắc địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, biên giới, biển đảo, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Phối hợp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng địa phương; xây dựng chi bộ, ban chỉ huy quân sự cấp xã, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, nhất là hải đội dân quân thường trực đáp ứng ứng nhiệm vụ.

Tổ chức huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, bảo đảm đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại, sát thực tế chiến đấu, phù hợp với vũ khí trang bị hiện có; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện, diễn tập; thực hiện hiệu quả các đột phá, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị, Quân khu 5 cần triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa"; tập trung thực hiện hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số”, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các lĩnh vực, nhất là trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 5 khóa XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 đồng chí.