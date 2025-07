Chính trị Xây dựng phường Hội An Tây thành đô thị giàu bản sắc văn hóa, bền vững về môi trường ĐNO - Sáng 23/7, Đảng bộ phường Hội An Tây khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Hoài Nam dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Hoài Nam (thứ 4, bên phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Q.T

Phường Hội An Tây hình thành trên cơ sở nhập 4 xã, phường gồm: Thanh Hà, Cẩm Hà, Tân An và Cẩm An của thành phố Hội An trước đây. Phường có diện tích tự nhiên 18,09km2, dân số 42.370 người. Đảng bộ phường có 43 tổ chức cơ sở đảng với 1.778 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhóm ngành dịch vụ - du lịch - thương mại phục hồi và tăng trưởng nhanh, giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế phường Hội An Tây. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành năm 2024 đạt hơn 458 tỷ đồng.

Ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khởi sắc (trên địa bàn có Cụm công nghiệp Thanh Hà), giá trị sản xuất năm 2024 đạt hơn 237 tỷ đồng. Nhóm ngành nông nghiệp - ngư nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, phát triển theo hướng bền vững, gắn với du lịch và bảo vệ môi trường; tập trung sản xuất kinh tế vườn - hoa cây cảnh; tổng giá trị toàn ngành năm 2024 đạt hơn 220 tỷ đồng.

Đại hội đề ra mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn phường đạt tối thiểu 100 triệu đồng.

Đảng bộ phường tập trung nghiên cứu quy hoạch phân vùng phát triển trên cơ sở lợi thế so sách về địa lý, tài nguyên thiên nhiên, làng quê, sông nước, làng nghề, bờ biển để hình thành các vùng trọng điểm về dịch vụ du lịch chất lượng, đáp ứng nhu cầu của du khách quốc tế và nội địa.

Tiếp tục có giải pháp đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Thanh Hà; xây dựng kế hoạch để triển khai từng bước quy hoạch cụm làng nghề tại Bầu Ốc Thượng.

Trong các nhiệm vụ đột phá, Đảng bộ phường Hội An Tây xác định tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ và bền vững, nhất là trên lĩnh vực giao thông và hệ sinh thái môi trường, hướng đến sự sáng tạo, thân thiện giữa con người và môi trường thiên nhiên.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Hoài Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Q.T