Xã hội Xây trường nơi biên giới – Dựng niềm tin nơi phên dậu ĐNO - Thực hiện chủ trương lớn của Đảng về phát triển giáo dục, y tế và bảo đảm công bằng xã hội, Bộ Chính trị đã phê duyệt chương trình xây dựng 248 trường bán trú, liên cấp tại các xã biên giới trên toàn quốc. Trong hành trình ý nghĩa ấy, Đà Nẵng được giao trọng trách xây dựng 6 ngôi trường tại 6 xã biên giới, góp phần mang ánh sáng tri thức đến với con em đồng bào miền núi, thu hẹp dần khoảng cách vùng miền và vun đắp những ước mơ học tập giản dị mà cao đẹp.

Tốc độ phát: 1x





00:00 Trình duyệt của bạn không hỗ trợ phần tử âm thanh.

Cụ thể, bậc Tiểu học có 11 trường với 2.968 học sinh; THCS có 7 trường với 1.831 học sinh; còn 2 trường liên cấp TH&THCS có 623 học sinh. Dù đã có nhiều nỗ lực đầu tư, song cơ sở vật chất phần lớn các trường vẫn chưa đạt chuẩn tối thiểu theo quy định.

Nhiều nơi thiếu phòng học chức năng, khu phụ trợ, thiết bị dạy học và điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục toàn diện.

Trước thực tế đó, việc xây dựng hệ thống trường nội trú, liên cấp tại các xã biên giới được xem là bước đi cấp thiết, vừa đáp ứng nhu cầu học tập trước mắt, vừa tạo nền tảng phát triển bền vững lâu dài cho vùng biên.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, trong năm 2025, ngành giáo dục thành phố phối hợp các địa phương khảo sát, đề xuất xây dựng 6 trường học mới tại 6 xã biên giới miền núi.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, khẳng định: “Đầu tư trường học vùng biên không chỉ là xây thêm lớp học, mà còn là đầu tư cho tương lai, cho nguồn nhân lực bền vững.

Những ngôi trường mới sẽ giúp học sinh có nơi học tập, sinh hoạt ổn định, giảm tỷ lệ bỏ học, nâng cao chất lượng dạy - học và góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh nơi biên cương Tổ quốc”.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn khẳng định, chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới theo Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 là một quyết sách lớn, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.

Đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa - đặc biệt là các em học sinh nơi “phên dậu” của Tổ quốc.

Theo ông Phạm Đức Ấn, chương trình này không chỉ góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ tại chỗ, mà còn giúp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng.

Đây cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2025 - 2026, được giao cho 22 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền, trong đó Đà Nẵng được giao trọng trách xây dựng 6 trường tại 6 xã biên giới.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, thành phố đã khẩn trương khảo sát, lập danh mục và trình Chính phủ đầu tư xây dựng 6 trường học nội trú với tổng vốn hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Đà Nẵng sẽ khởi công đồng loạt 6 công trình, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn 482 tỷ đồng được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 9/10/2025.

Một trong những dự án tiêu biểu là Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Tây Giang (khởi công vào chiều 16/10). Công trình có diện tích hơn 71.000m², giai đoạn 1 sử dụng 42.393m² đất, tổng kinh phí đầu tư hơn 262 tỷ đồng, quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.000 học sinh tiểu học và THCS.

Hiện nay, các sở, ban, ngành, địa phương đang nỗ lực thực hiện các công đoạn để tiến hành khởi công tác công trình còn lại. Trong đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Vương dự kiến xây dựng trên diện tích gần 49.000m², ngôi trường có 30 lớp học, đáp ứng chỗ học cho khoảng 1.000 học sinh, được đầu tư 265,051 tỷ đồng - mở ra hành trình học tập mới cho con em đồng bào vùng cao.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Hùng Sơn cũng đang được gấp rút để thực hiện công đoạn khởi công. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 262 tỷ đồng, 38 lớp học, phục vụ cho hơn 1.300 học sinh - như một điểm tựa tri thức vững chắc giữa núi rừng.

Sẽ không còn xa, học sinh tại xã Đắc Pring sẽ được học trong ngôi trường khang trang - Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Đắc Pring. Ngôi trường này được đầu tư 288,722 tỷ đồng, trên diện tích hơn 61.000m², dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của trên 1.600 học sinh.

Cùng chung nhịp phát triển ấy, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã La Êê và Trường xã La Dêê hứa hẹn sẽ là một trong những ngôi trường khang trang, đáp ứng cho hàng nghìn học sinh địa phương.

Riêng La Êê có diện tích hơn 90.000m², tổng vốn gần 270 tỷ đồng, quy mô 48 lớp học phục vụ 1.400 học sinh; còn ở La Dêê được đầu tư 291,551 tỷ đồng, diện tích 78.700m², với 50 lớp học, đáp ứng cho khoảng 1.700 học sinh.

Điểm chung của tất cả các công trình này là thiết kế hiện đại, đồng bộ: từ khối học, khu bộ môn, hiệu bộ, thư viện, khu nội trú học sinh – giáo viên, đến nhà ăn, nhà đa năng, sân thể thao và hệ thống hạ tầng, trang thiết bị dạy học đầy đủ.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn nhấn mạnh: “Đây không chỉ là những công trình giáo dục, mà còn là biểu tượng của niềm tin, là hành trình đưa tri thức đến gần hơn với các em học sinh vùng biên, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững cho địa phương”.

Mỗi viên gạch, mỗi lớp học đều được xây lên bằng tâm huyết và tình yêu thương, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố dành cho con em vùng biên.

Khi hoàn thành, 6 ngôi trường mới sẽ trở thành biểu tượng của niềm tin và khát vọng vươn lên, giúp học sinh vùng cao được học tập trong môi trường tốt hơn, từ đó tiếp thêm động lực để vững bước trên con đường tri thức, góp phần giữ gìn bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Chiều 16/10 vừa qua, tại xã Tây Giang, UBND thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tây Giang - công trình được khởi công sớm nhất trong số 6 dự án trường học miền núi do Bộ Chính trị giao thành phố triển khai.

Sự kiện là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho hành trình hiện thực hóa khát vọng nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, thể hiện rõ tấm lòng, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của chính quyền thành phố đối với sự nghiệp trồng người nơi biên viễn - nơi con đường đến trường của nhiều em nhỏ vẫn còn lắm gian truân.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo bà con nhân dân.

Khi nghi thức động thổ kết thúc, nhiều ánh mắt không giấu nổi xúc động - bởi hơn cả việc xây dựng một ngôi trường, đó là khởi đầu cho niềm tin, cho hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho con em nơi vùng biên giới.

Trên khuôn mặt rạng rỡ của thầy cô, học sinh và người dân Tây Giang, niềm vui như lan tỏa khắp núi rừng. Em Y Hạnh, học sinh lớp 5, bẽn lẽn chia sẻ: “Em rất háo hức chờ ngày ngôi trường mới hoàn thành để được học trong những phòng học khang trang. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này góp phần xây dựng quê hương mình.”

Không chỉ là nơi học tập, ngôi trường nội trú này còn là món quà tinh thần lớn lao dành cho đồng bào miền núi - nơi gieo mầm tri thức, mở ra cơ hội cho hàng trăm em nhỏ tiếp cận nền giáo dục tốt hơn.

Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang Bhling Mia bày tỏ: công trình hôm nay không chỉ là những viên gạch, mái ngói, mà còn là niềm tin và khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Giang trong hành trình dựng xây tương lai cho con em vùng cao.

Ngôi trường được xem như bước hiện thực hóa Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị, về chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới, vùng khó khăn – nhằm tạo điều kiện học tập, phát triển toàn diện cho học sinh dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và giữ vững phên dậu Tổ quốc.

Tây Giang - vùng đất biên giới được thành lập trên cơ sở sắp xếp 4 xã Lăng, Atiêng, Anông và Dang có diện tích hơn 400 km², với 23 thôn, 2.329 hộ, gần 9.100 nhân khẩu. Dù hệ thống giáo dục đã hình thành với 9 trường ở ba cấp học và hơn 2.500 học sinh, song cơ sở vật chất vẫn còn chật hẹp, nhiều điểm trường lẻ, phòng học tạm, thiếu khu nội trú và bán trú; đời sống giáo viên và người dân còn nhiều khó khăn.

Chính vì thế, việc khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tây Giang mang ý nghĩa đặc biệt - không chỉ giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với sự nghiệp “trồng người”.

Chính quyền xã Tây Giang cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các công trình trọng điểm thành phố, các sở, ngành và đơn vị thi công để đảm bảo công trình được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Khi dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Tây Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Theo Thủ tướng, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, cho sự hưng thịnh lâu dài của quốc gia.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện an sinh đa tầng; đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền biên giới - nơi cần được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa.

Thủ tướng biểu dương thành phố Đà Nẵng đã chủ động, kịp thời triển khai kết luận và thông báo của Bộ Chính trị, đặc biệt là việc sớm bắt tay xây dựng 6 ngôi trường nội trú tại các xã biên giới trong năm 2025 - minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành cùng cả nước vì sự nghiệp “trồng người”.

Tại buổi lễ, Thủ tướng mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước cùng chung tay, góp sức xây dựng trường học vùng biên với phương châm “ai có công góp công, ai có của góp của, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều”, vì “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây không chỉ là những công trình giáo dục mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm xã hội, góp phần tạo điều kiện để học sinh ở vùng biên giới có cơ hội học tập, thực hiện ước mơ, khát vọng, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Thủ tướng lưu ý quan điểm chỉ đạo “làm cái gì ra cái đấy, làm việc gì dứt việc đó”, yêu cầu các địa phương và đơn vị thi công phải xây dựng các trường học đạt tiêu chuẩn, kiên cố, văn minh, hiện đại.

Học sinh không chỉ được học văn hóa, mà còn phải được học ngoại ngữ, tin học, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, qua đó phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển toàn diện “đức, trí, thể, mỹ”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân huyện Tây Giang sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, góp phần xây dựng địa phương phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, hài hòa giữa kinh tế và xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Hữu Nhật, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cho biết, đơn vị được giao thực hiện các dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc xã A Vương, xã Tây Giang và xã Hùng Sơn.

Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo về phương án thiết kế và quy hoạch tổng mặt bằng cho Sở Xây dựng, Sở Tài Chính, Sở Nông nghiệp và Môi Trường, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các xã. Về tổng thể cơ bản đã thống nhất về bố trí phân khu chức năng, giao thông tiếp cận, không gian sinh hoạt, và các yếu tố văn hóa truyền thống.

Trong thời gian tới, 5 công trình trường học còn lại sẽ được UBND thành phố đồng loạt khởi công. Giữa màu xanh thẳm của núi rừng biên giới, những ngôi trường mới đang dần hiện hình - tựa như những đóa hoa tri thức nở rộ giữa đại ngàn.

Từ Tây Giang đến La Êê, La Dêê, từ A Vương, Đắc Pring đến Hùng Sơn… mỗi viên gạch được đặt xuống là một lời gửi gắm, một niềm tin son sắt về tương lai tươi sáng của con em vùng cao.

Xây trường nơi biên cương không chỉ là dựng mái ngói đỏ tươi, mà còn là dựng niềm tin, khơi nguồn tri thức, thắp sáng ước mơ. Đó không chỉ là chủ trương, mà là mệnh lệnh từ trái tim Việt Nam - luôn hướng về biên giới, về những mầm xanh đang lớn lên giữa đại ngàn Tổ quốc.

Và mai này, khi tiếng trống trường vang lên giữa lưng chừng mây, tiếng cười trong veo của trẻ nhỏ hòa cùng gió núi, đó sẽ là bản nhạc đẹp nhất - bản nhạc của niềm tin, của tri thức và tình yêu đất nước được gieo mầm từ hôm nay.

HÀ LINH - MINH QUÂN