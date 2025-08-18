Xã hội Xếp lớp theo năng lực và sở thích của học sinh ĐNO - Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các trường THPT được khuyến khích xếp lớp theo môn học lựa chọn và khi đủ điều kiện, tổ chức học hai buổi/ngày. Những hướng dẫn này nhằm giúp các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có những định hướng cụ thể để thực hiện nhiệm vụ giáo dục cho năm học mới.

Một tiết học tại Trường THPT Nguyễn Trãi.

Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã tiên phong triển khai xếp lớp linh hoạt từ sớm, trước khi có hướng dẫn chính thức từ bộ. Việc làm này mở ra cơ hội học môn phù hợp với năng lực và sở thích của học sinh, thể hiện tầm nhìn và sự chủ động của nhà trường.

Chia sẻ về cách thức đổi mới trong năm học này, ông Phan Quốc Duy, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Nhà trường đã nghiên cứu rất kĩ xu hướng giáo dục trong những năm gần đây, đặc biệt là trong việc xét tuyển tổ hợp môn của các trường đại học. Đây là một bước đi quan trọng, nhằm giúp học sinh phát huy tiềm năng và chuẩn bị tốt cho chặng đường học tập phía trước”.

Khác với những năm trước, ngay từ đầu tháng 4-2025, Trường THPT Nguyễn Trãi đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh và triển khai xếp lớp theo cơ chế linh hoạt hơn. Thay vì áp dụng các “combo” tổ hợp sẵn có, học sinh được đăng ký môn học yêu thích theo đúng nguyện vọng cá nhân.

Để hỗ trợ, nhà trường tổ chức tư vấn cho học sinh và phụ huynh về cách chọn môn, các quy định kỳ thi tốt nghiệp THPT, cũng như phương thức tuyển sinh đại học.

Ngoài các môn bắt buộc, học sinh được học 4 môn học lựa chọn với cách thức đăng ký các môn này theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 6. Quy trình xếp lớp được triển khai chặt chẽ, vừa bảo đảm quyền lợi học sinh, vừa phù hợp với nguồn lực nhà trường.

Năm học này, với chỉ tiêu 9 lớp được giao, trường đã sắp xếp tới 8 tổ hợp môn, trong đó mỗi học sinh đều được học môn mà mình đã đăng kí, có đủ 2 môn ưu tiên 1 và 2. Các chuyên đề học tập hình thành dựa trên 3 môn phổ biến và các ưu tiên từ 1 đến 4 của đa số học sinh.

Một số học sinh được bố trí lớp học “chạy môn riêng” theo nguyện vọng, với sĩ số lớp hợp lý. Nhờ cách làm mới, số học sinh xin chuyển lớp giảm rõ rệt so với các năm trước.

Chị Lê Chi, mẹ của học sinh lớp 10 trúng tuyển vào trường chia sẻ: “Ban đầu tôi còn băn khoăn về cách sắp xếp lớp theo sở thích của con, nhưng sau khi được tư vấn về cách chọn tổ hợp môn xét tuyển đại học, tôi thấy yên tâm hơn”.

Em Hoàng Minh, học sinh lớp 10 cho biết: “Việc được chọn và học môn theo sở thích giúp em thích và mong vào năm học mới. Ban đầu em cũng hơi lo sợ lớp đông quá hoặc sẽ bị xếp sai tổ hợp, nhưng được nhà trường tư vấn rõ ràng”.

Tại Đà Nẵng, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã xếp lớp theo môn chuyên từ lâu. Tuy vậy, đối với các trường công lập đại trà, cách tổ chức lớp theo lựa chọn môn vẫn còn nhiều mới mẻ. Trường THPT Nguyễn Trãi đã nỗ lực thay đổi, mạnh dạn làm mới để phù hợp xu thế của giáo dục hiện đại.

Tuy nhiên, việc tổ chức lớp dựa trên nguyện vọng học sinh cũng gặp không ít thách thức. Ông Nguyễn Đức Phước, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc xây dựng thời khóa biểu cho nhiều tổ hợp môn là bài toán phức tạp, đòi hỏi tính toán tỉ mỉ.

Bên cạnh đó, nhà trường còn phải cân nhắc phân bổ giáo viên, cơ sở vật chất và các phòng chức năng để đảm bảo các lớp học đồng đều, tránh áp lực quá tải cho giáo viên và học sinh. Mặc dù gặp khó khăn, nhà trường vẫn chủ động triển khai các giải pháp để đảm bảo chất lượng học tập.

Ngoài ra, Trường Nguyễn Trãi còn là một trong những trường công lập đầu tiên tại Đà Nẵng triển khai học hai buổi/ngày theo định hướng của Bộ GD&ĐT, UBND thành phố và Sở GD&ĐT. Đồng thời, nhà trường sẽ tiếp tục cải tạo phòng học và trang thiết bị, nhằm đảm bảo điều kiện học tập thuận lợi và hỗ trợ việc triển khai xếp lớp linh hoạt cũng như học hai buổi.

Nhờ chuẩn bị kỹ và phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, Trường THPT Nguyễn Trãi tiên phong tổ chức lớp học theo nguyện vọng môn, mở hướng mới cho các trường công lập tại Đà Nẵng trong hành trình đổi mới giáo dục.

Với bước đi tiên phong này, các trường không chỉ tạo cơ hội để học sinh được học đúng môn mình yêu thích, phát huy tối đa năng lực cá nhân mà còn khẳng định sự đổi mới.