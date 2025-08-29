Văn hóa - Văn nghệ Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 6 trên địa bàn thành phố.

Đối tượng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” là cá nhân người Việt Nam làm việc trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ đang cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; không xét cá nhân đang được xét tặng hoặc đã được tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể về nghề thủ công truyền thống.

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thực hiện quy định tại Nghị định số 43/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/9 đến ngày 30/9/2025.

Sở Công Thương là cơ quan thường trực Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; có trách nhiệm hướng dẫn lập hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, chuẩn bị tài liệu và các nội dung liên quan đến hoạt động xét tặng.

Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” nhằm tôn vinh những cá nhân là người Việt Nam sinh sống, hoạt động trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, có tri thức, kỹ năng đặc biệt xuất sắc, tâm huyết, tận tụy với nghề, có nhiều công sức đóng góp vào việc giữ gìn và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ.