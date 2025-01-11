Giáo dục - Việc làm Xuất hiện nhiều vết nứt lớn, một điểm trường tại xã Trà Linh nguy cơ đổ sập ĐNO - Mưa lớn kéo dài, sạt lở đất nghiêm trọng khiến điểm trường Tak Ngo, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh) bị sụt lún, nền đất có dấu hiệu nứt toác và công trình có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Những vết nứt sâu kéo dài hàng chục mét trên nền sân điểm trường Tak Ngo. Ảnh: TRẦN VỸ

Tại hiện trường, phần nền bê tông ngay cổng trường bị nứt toác, trượt hẳn xuống taluy tạo thành khe sâu, lộ rõ nền đất yếu phía dưới. Hệ thống tường rào, hàng cột và lối đi bị sụt lún, nứt gãy.

Bên trong khuôn viên, các tường lớp học xuất hiện nhiều vết nứt dọc và ngang, chạy từ chân tường lên sát mái, một số vị trí bong tróc lớp sơn và vữa; nền sân bê tông bị tách khối, gồ lên chạy dài vào các phòng học.

Cổng trường bị xô lệch, dấu hiệu sắp đổ sập. Ảnh: TRẦN VỸ

Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh cho biết, sự cố xảy ra nhiều ngày qua, song do tình hình mưa lũ và sạt lở đất nghiêm trọng nên đến ngày 1/11 địa phương mới tiếp cận được.

Điểm trường Tak Ngo được khánh thành vào tháng 8/2025, do UBND huyện Nam Trà My (cũ) phối hợp Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My và Câu lạc bộ Golf Bờ Đông Sông Hàn tổ chức.

Vết nứt dài trên tường phòng học. Ảnh: TRẦN VỸ

Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng, trong đó các câu lạc bộ, tổ chức xã hội tài trợ 500 triệu đồng, phần còn lại do UBND huyện Nam Trà My (cũ) đối ứng.

Quy mô công trình 120m², gồm 1 phòng học kiên cố, 1 phòng công vụ giáo viên, khu vệ sinh, sân chơi, mái che, cổng ngõ và tường rào bảo vệ, phục vụ 34 học sinh và 2 giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng giúp khắc phục tình trạng học tạm, học nhờ; góp phần tạo môi trường học tập ổn định, an toàn cho học sinh vùng cao Trà Linh.

Những vết nứt toác rộng, tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt. Ảnh: TRẦN VỸ

Vết sụt trồi trong phòng học. Ảnh: TRẦN VỸ

[VIDEO] - Hiện trường sụn lún tại điểm trường Tak Ngo: