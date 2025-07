Thanh thiếu niên Xung kích hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2025, ngày 7/7, đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở cơ sở.

NHỮNG TRỢ THỦ ĐẮC LỰC

Tại thành phố Đà Nẵng, Thành đoàn Đà Nẵng triển khai đội hình trên toàn bộ 94 đơn vị hành chính cấp xã. Địa điểm tổ chức ra quân là Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Xuân. Thời gian triển khai đội hình từ 7/7 đến 31/8/2025.

Cao điểm ra quân

Lễ ra quân toàn quốc các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở là điểm nhấn quan trọng trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2025. Qua đó nhằm cụ thể hóa vai trò xung kích, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt tại cấp xã, phường - nơi đang thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính theo mô hình hai cấp.

Đoàn phường Hòa Xuân có 60 đoàn viên hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: XUÂN SƠN

Dự kiến, hơn 241.000 đoàn viên, thanh niên thuộc 4.800 đội hình tình nguyện sẽ đồng loạt ra quân tại 3.321 xã, phường và đặc khu trên toàn quốc. Cùng với đó, 728 đội hình sinh viên “Mùa hè xanh” đến từ 286 trường đại học, cao đẳng cũng sẽ hỗ trợ chính quyền cơ sở trong triển khai các dịch vụ hành chính công và tuyên truyền kỹ năng số.

Trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng và cả nước vừa vận hành chính quyền 2 cấp từ 1/7, lực lượng thanh niên là những trợ thủ đắc lực, tham gia hỗ trợ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã, phường, đặc khu thực hiện một số nhiệm vụ hành chính cơ bản, phù hợp với quy định và năng lực của thanh niên tình nguyện. Bao gồm: Nhập liệu hệ thống, sắp xếp và số hóa hồ sơ hành chính, rà soát danh mục dữ liệu phục vụ triển khai chính quyền số…

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Xuân. Ảnh: XUÂN SƠN

Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên tình nguyện thường trực hoặc luân phiên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc điểm tiếp nhận hồ sơ hành chính cấp xã, phường, đặc khu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và các tổ chức đoàn thể trong việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến...

Anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, chương trình trên phát huy vai trò xung kích của thanh niên, sinh viên trong hỗ trợ chính quyền cơ sở triển khai mô hình hành chính 2 cấp và chuyển đổi số. Đồng thời hướng tới hỗ trợ cán bộ, công chức và người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số; tạo môi trường rèn luyện, cống hiến cho lực lượng trẻ; góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số từ cơ sở.

Đoàn viên thanh niên xã Nam Trà My tích cực hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ công. Ảnh: TRUNG LÊ

Đưa dịch vụ công đến đồng bào dân tộc thiểu số

Tại xã Nam Trà My, ngay từ sáng sớm, các bạn đoàn viên thanh niên đã có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để hướng dẫn người dân cách điền biểu mẫu, tạo tài khoản định danh điện tử, kê khai thông tin cá nhân, truy cập cổng dịch vụ công và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ qua mã QR... Với những người lớn tuổi không quen sử dụng điện thoại thông minh hay máy tính, các bạn trẻ sẵn sàng “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn tận tình từng thao tác.

Đoàn viên Vũ Thị Mai Lệ - Đoàn xã Nam Trà My chia sẻ: “Sau khi xã chính thức đi vào hoạt động, địa bàn rộng, dân số đông chủ yếu là đồng bào Ca Dong và Xê Đăng. Trình độ dân trí còn hạn chế khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc tiếp cận thủ tục hành chính. Việc đồng hành, hướng dẫn người dân không chỉ giúp họ an tâm, mạnh dạn đến cơ quan nhà nước khi có nhu cầu mà còn là cách để chúng tôi cảm nhận được ý nghĩa của công việc mình đang làm”.

Thanh niên Đoàn xã Nam Trà My hướng dẫn người dân quét mã QR để cập nhật thông tin. Ảnh TRUNG LÊ

Không ít trường hợp người dân đến làm thủ tục lần đầu nhưng chưa mang đủ giấy tờ hoặc chưa có tài khoản định danh. Theo đó, đoàn viên hỗ trợ tận nơi, thậm chí hẹn lịch quay lại và tiếp tục hướng dẫn đến khi hoàn thiện thủ tục. Điều này không chỉ giúp giảm tải cho cán bộ chuyên môn mà còn tạo nên không khí thân thiện, gần gũi tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Phạm Ngọc Triệu, người dân thôn 1, xã Nam Trà My, thổ lộ: “Tôi đã già nên không nắm rõ các thủ tục giấy tờ. May có các cháu đoàn thanh niên hướng dẫn tận tình nên tôi làm xong đơn xác nhận một số nội dung nhanh chóng và thuận tiện”. Cũng đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để làm thủ tục liên quan đến đất đai, bà Hồ Thị Then ở thôn 3, dân tộc Ca Dong, bày tỏ: “Trước đây tôi lo lắng mỗi khi đến xã làm giấy tờ vì không biết phải ghi sao cho đúng. Nay có mấy cháu thanh niên hướng dẫn tận tình, tôi yên tâm làm giấy tờ đất cho gia đình. Mình người dân tộc, nói tiếng Kinh chưa rành, nhưng các cháu hiểu, nói chậm, chỉ kỹ nên thấy vui và biết ơn lắm!”.

Người dân xã Nam Trà My được hỗ trợ trả kết quả thủ tục hành chính trong thời gian ngắn nhất. Ảnh: TRUNG LÊ

Anh Hồ Tư Huỳnh - Bí thư Đoàn xã Nam Trà My cho hay: “Chiến dịch nêu trên sẽ được duy trì xuyên suốt trong mùa hè tình nguyện năm nay. Qua đó không chỉ giúp người dân tiếp cận thủ tục hành chính dễ dàng mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, thân thiện, sẵn sàng phục vụ”.

“TIẾT KIỆM” THỜI GIAN CHO CÔNG DÂN

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công ở các địa phương, tuổi trẻ Đà Nẵng tham gia hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính với tinh thần “hướng dẫn tận tình, nhanh gọn, hiệu quả”.

Trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã Duy Xuyên, Nam Phước và Duy Nghĩa mỗi ngày đều có hàng trăm lượt người dân đến làm các thủ tục giấy tờ liên quan đến đăng ký khai sinh, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện một số thủ tục hành chính quan trọng khác.

Thanh niên tình nguyện xã Duy Xuyên hướng dẫn công dân lấy số thứ tự nộp hồ sơ. Ảnh: PHI THÀNH

Phục vụ tận tâm

Vừa nhận giấy hẹn trả kết quả, ông Nguyễn Văn Lộc (62 tuổi, ở thôn Trung Đông, xã Duy Xuyên) cho biết, sáng 7/7, ông đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã để làm thủ tục chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện một số thủ tục hành chính quan trọng khác. Trên đường đi, ông đã nghĩ sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do bản thân không sử dụng thành thạo các thiết bị thông minh. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng đoàn viên thanh niên nên mọi thủ tục hoàn thành nhanh chóng. “Các bạn trẻ hướng dẫn chu đáo nên tôi mới biết cách lấy số, tra mã hồ sơ, thậm chí tải được ứng dụng dịch vụ công về điện thoại di động… một cách suôn sẻ” - ông Lộc bày tỏ.

Bạn Lưu Thị Thanh Phương - tình nguyện viên ở xã Duy Xuyên bày tỏ: “Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, người dân đến làm thủ tục tăng nhiều so với trước đây. Bản thân được phân công hỗ trợ, nhất là đối với các cô chú lớn tuổi để giải quyết nhanh các thủ tục hành chính. Tinh thần là mình hướng dẫn tận tình, nhanh gọn, hiệu quả, không làm mất thời gian của mọi công dân”.

Đoàn viên thanh niên xã Duy Xuyên hướng dẫn người dân điền thông tin hồ sơ. Ảnh: VĂN SỰ

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Phước, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng có mặt từ rất sớm để hỗ trợ người dân. Anh Nguyễn Văn Thuận - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Phước cho biết: “Hoạt động này không chỉ giúp người dân tiếp cận nhanh chóng dịch vụ công hiện đại mà còn thể hiện rõ vai trò tiên phong, xung kích, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức trẻ trong tham gia, đồng hành với người dân thực hiện dịch vụ công, hoàn tất các thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và niềm tin của người dân trên địa bàn.

Đây cũng là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; đề xuất các mô hình, giải pháp mới, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị”.

Hành chính thông suốt

Chị Lê Thị Thảo Nguyên - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Duy Xuyên cho hay, trong tháng 7 và 8/2025, mỗi ngày làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đều có 3-5 đoàn viên thanh niên tình nguyện thay phiên nhau triển khai công việc. Các bạn đều được tập huấn kỹ lưỡng, nhiều bạn từng tham gia “Tổ công nghệ số cộng đồng” và lớp “Bình dân học vụ số” nên nắm vững quy trình, hỗ trợ giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Tình nguyện viên Lê Quốc Huy (xã Nam Phước) hướng dẫn công dân làm thủ tục hồ sơ liên quan đến đất đai. Ảnh: VĂN SỰ

Đối với xã Duy Nghĩa sáp nhập từ 3 xã Duy Thành, Duy Hải và Duy Nghĩa cũ nên dân số đông, người dân đến làm thủ tục tăng. Để hỗ trợ người dân hiệu quả, các bạn trẻ hướng dẫn cụ thể từ việc kiểm tra hồ sơ từng danh mục, chỉ dẫn đến quầy gặp cán bộ phụ trách đến hỗ trợ người cao tuổi ghi tờ khai...

Chị Trương Thị Thu Viên - Phó Bí thư Đoàn xã Duy Nghĩa cho biết: “Địa điểm thay đổi, nhiều thủ tục mới nên lực lượng đoàn viên thanh niên xã tích cực hỗ trợ quét mã QR cập nhật thủ tục hành chính mới, cung cấp thông tin chính xác, hướng dẫn hỗ trợ các bước quy trình giải quyết hồ sơ cho người dân và cán bộ phụ trách các bộ phận của trung tâm phục vụ hành chính công”.

Đoàn viên thanh niên xã Nam Phước phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong hỗ trợ người dân địa phương giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: PHI THÀNH

Ông Ngô Đình Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Duy Nghĩa cho hay, trong tuần đầu vận hành, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 52 hồ sơ hành chính liên quan như địa chính xây dựng, hộ tịch, văn hóa - xã hội, trong đó chủ yếu là các hồ sơ địa chính xây dựng. “Trung tâm xác định tất cả cán bộ, công chức phải có mặt đúng giờ để tiếp đón công dân, doanh nghiệp tổ chức, cá nhân đến làm việc. Đồng thời giải quyết thủ tục hành chính kịp thời để mọi người dân đến làm việc đều được hướng dẫn tận tình, chu đáo, không phải chờ đợi lâu. Trong những ngày đầu vận hành, số lượng người dân đến làm việc nhiều, đặc biệt từ sự hỗ trợ của lực lượng đoàn viên thanh niên giúp công việc trôi chảy hơn...” - ông Tuấn nói.

