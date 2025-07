Bạn cần biết Xưởng in áo Đồng phục Gấu ‘gây sốt’ doanh nghiệp nhờ chất lượng Trong thời đại thương hiệu là tài sản cốt lõi của doanh nghiệp, đồng phục là công cụ truyền thông hiệu quả. Một chiếc áo được thiết kế đẹp, in sắc nét, mang dấu ấn riêng sẽ giúp doanh nghiệp để lại dấu ấn trong lòng khách hàng. Thấu hiểu điều đó, Đồng phục Gấu luôn nỗ lực nâng cấp dịch vụ để trở thành xưởng in áo đồng phục được các doanh nghiệp trao gửi niềm tin.

Đồng phục Gấu - Xưởng in áo đồng phục uy tín cho mọi doanh nghiệp

Thành lập từ năm 2013, Đồng phục Gấu - Công ty may và in áo đ ồ ng ph ụ c định hướng trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, in ấn và may đo đồng phục chuyên nghiệp tại Việt Nam. Với hệ thống xưởng in - may khép kín, trang bị máy móc hiện đại, Gấu chủ động toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất đến giao hàng.

Sản phẩm đồng phục của GẤU được tin chọn nhờ chất lượng hình in sắc nét, bền màu, lên form chuẩn và đặc biệt đúng tiến độ cam kết. Không chỉ là xưởng in áo, Đồng phục Gấu còn là người bạn đồng hành giúp doanh nghiệp thể hiện bản sắc thương hiệu thông qua từng thiết kế.

Đồng phục GẤU tự hào là xưởng in áo đồng phục uy tín cho mọi doanh nghiệp

Dịch vụ in áo đa dạng tại Đồng phục Gấu

Dù doanh nghiệp bạn hoạt động trong lĩnh vực nào, Đồng phục Gấu - Thương hiệu đồng phục doanh nghiệp từ Gấu Uniform đều có thể đáp ứng nhanh chóng, linh hoạt với nhiều dòng sản phẩm và công nghệ in hiện đại:

- In áo công sở, áo kỹ thuật, áo kho, áo bảo hộ



- In áo đồng phục sự kiện, hội thảo, du lịch, phát tặng



- In áo nhóm, áo lớp, áo CLB, áo fan

- Chất liệu đa dạng: cotton, poly, mè thể thao, cá sấu…

- Công nghệ in tiên tiến: in chuyển nhiệt, in lụa, in kỹ thuật số, in cao su, in decal...

Đồng phục Gấu hỗ trợ thiết kế miễn phí theo bộ nhận diện thương hiệu, in áo từ số lượng nhỏ đến lớn mà vẫn đảm bảo mức giá cạnh tranh.

Áo sự kiện, áo nhóm đồng phục phù hợp cho quảng bá thương hiệu.

Lý do nên chọn Đồng phục Gấu là đơn vị in áo đồng hành lâu dài

Đồng phục Gấu hiểu rằng mỗi doanh nghiệp – tổ chức có nhu cầu đồng phục riêng biệt, phù hợp với ngành nghề, môi trường hoạt động và mục đích sử dụng. Không chỉ vậy, Đồng phục Gấu còn cung cấp giải pháp may áo thun đ ồ ng ph ụ c đa dạng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của doanh nghiệp, trường học, sự kiện:

- Áo thun đồng phục công ty: sử dụng cotton, thun lạnh hoặc co giãn, thiết kế cổ tròn, cổ tim, oversize.

- Áo polo đồng phục: cổ bẻ, kiểu dáng tối giản, phù hợp văn phòng – kỹ thuật.

- Áo sơ mi đồng phục: dành cho môi trường chuyên nghiệp như ngân hàng, khách sạn.

- Áo team-building, áo nhóm, áo quảng cáo: màu sắc nổi bật, phong cách trẻ trung, dùng trong sự kiện, hội thao.

Áo polo đồng phục công ty kiểu dáng tối giản.

Song song với thiết kế, Đồng phục Gấu đầu tư mạnh vào công nghệ in, đảm bảo chất lượng hình ảnh và độ bền màu:

- In lụa: chi phí thấp, độ bền cao, phù hợp in số lượng lớn.

- In chuyển nhiệt: sắc nét, lý tưởng với vải sáng màu.

- In decal ép nhiệt: linh hoạt, dùng cho logo nhỏ, chữ số.

- In kỹ thuật số (DTG): in trực tiếp lên áo cotton, hình mềm tay, giữ màu tốt.

Với hệ thống xưởng in hiện đại tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Đồng phục Gấu là đối tác in áo đồng phục tin cậy, đồng hành dài hạn cùng nhiều doanh nghiệp, trường học và tổ chức trên toàn quốc.

Quy trình đặt in/may áo tại Đồng phục Gấu

Bước 1: Tư vấn miễn phí

Ngay khi tiếp nhận thông tin, đội ngũ Gấu sẽ liên hệ tư vấn kiểu dáng, chất liệu và phương án in/may phù hợp với nhu cầu thực tế - hoàn toàn miễn phí.

Bước 2: Thiết kế miễn phí

Dựa trên tinh thần thương hiệu và yêu cầu khách hàng, Gấu tiến hành thiết kế mẫu áo đồng phục riêng biệt, chỉnh sửa cho đến khi khách hàng ưng ý 100%.

Bước 3: Tiến hành sản xuất

Sau khi duyệt mẫu, Gấu tiến hành in và may đồng phục tại xưởng riêng. Từng chiếc áo được thực hiện tỉ mỉ từ khâu chọn vải, in ấn đến may mặc, đảm bảo chuẩn từng chi tiết.

Bước 4: Giao hàng miễn phí toàn quốc

Sản phẩm được đóng gói gọn gàng và giao đến tận nơi theo đúng thời gian cam kết. Gấu hỗ trợ giao hàng miễn phí trên toàn quốc, kể cả các đơn hàng số lượng lớn.

Bước 5: Bảo hành lên đến 2 năm

Khách hàng được bảo hành sản phẩm trong vòng 24 tháng cho các lỗi kỹ thuật như bung chỉ, bong hình in, phai màu do lỗi từ nhà sản xuất.

Với hệ thống xưởng in – may hiện đại, quy trình làm việc rõ ràng và đội ngũ tận tâm, Đồng phục Gấu tự hào là đối tác đồng hành cùng hàng trăm nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc. Không chỉ mang đến sản phẩm đẹp và bền, Đồng phục Gấu còn giúp nâng tầm hình ảnh thương hiệu qua từng chiếc áo đồng phục.

Nếu khách hàng đang tìm kiếm một xưởng in áo uy tín, dịch vụ nhanh gọn, thiết kế miễn phí và giao hàng toàn quốc, hãy liên hệ với Đồng phục Gấu để được tư vấn tận tình.

Thông tin liên hệ:

Đồng phục Gấu - Giải pháp đồng phục cho doanh nghiệp.

Website: dongphucgau.vn

Facebook: https://www.facebook.com/gauuniform.co

Instagram: https://www.instagram.com/dongphucgau.vn/

Hotline: 097.988.2246

Địa chỉ liên hệ:

- Hà Nội: Tầng 3, số 3 ngõ 120 Trường Chinh, phường Kim Liên, Hà Nội

- TP. Hồ Chí Minh: Tầng 8, số 17 Hồ Bá Kiện, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh