120 người khuyết tật được hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình, chân tay giả miễn phí

MỸ LINH - GIANG BIÊN 27/08/2025 19:43

ĐNO - Ngày 27/8, tại Trạm Y tế Bình Trung (xã Thăng Điền) và Trung tâm Y tế khu vực Thăng Bình, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng tổ chức thăm khám, đo đạc và cấp phát dụng cụ chỉnh hình, chân tay giả miễn phí cho 120 người khuyết tật.

Thang Dien 21
Bác sĩ thăm khám, đo đạc thông số để hỗ trợ chân tay giả miễn phí cho người khuyết tật. Ảnh: GIANG BIÊN

Trong đó, tại Trung tâm Y tế khu vực Thăng Bình hỗ trợ cho 100 người và tại Trạm Y tế Bình Trung hỗ trợ 20 người.

Tại hai điểm, các bác sĩ của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng thăm khám, đo đạc trực tiếp từng bệnh nhân, cho thử các mẫu chân tay giả và dụng cụ chỉnh hình để đánh giá độ vừa vặn, phù hợp.

Dựa trên kết quả này, bác sĩ điều chỉnh, hoàn thiện thiết kế nhằm đảm bảo sản phẩm phù hợp với vị trí khiếm khuyết, tránh sai số gây ảnh hưởng đến cơ thể người bệnh.

Sau khi hoàn tất thủ tục, các dụng cụ được chuyển về xưởng để chế tạo theo thông số cá nhân. Dự kiến sau 2-3 tuần, người khuyết tật sẽ nhận sản phẩm hoàn chỉnh, giúp sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

