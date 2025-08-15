Thanh thiếu niên 200 đoàn viên tham gia hội nghị chuyển đổi số cho thế hệ trẻ ĐNO - Chiều 15/8, Đoàn Thanh niên UBND thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị chuyển đổi số cho thế hệ trẻ với chủ đề “Khai thác sức mạnh AI trong học tập - làm việc - khởi nghiệp”.

Các chuyên gia chia sẻ về ứng dụng công nghệ trong thực tiễn. Ảnh: NGỌC HÀ

Các chuyên đề tại hội nghị tập trung phân tích thực trạng và định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng; kỹ năng khai thác AI trong học tập, lao động và khởi nghiệp. Nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ được chia sẻ, từ tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng năng suất, đến xây dựng thương hiệu cá nhân và khởi nghiệp trong môi trường số.

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi, ghi nhận nhiều ý tưởng sáng tạo của thanh niên, thể hiện sự chủ động tiếp cận công nghệ mới.