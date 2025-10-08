Thanh thiếu niên Hơn 100 cán bộ đoàn, thanh niên xã Phú Ninh tập huấn ứng dụng AI nâng cao kỹ năng số

ĐNO - Sáng 10/8, Đoàn xã Phú Ninh khai mạc Ngày hội thanh niên với chủ đề “Thanh niên Phú Ninh - bước vào kỷ nguyên mới” năm 2025.

Phần thi nhảy dân vũ của các chi đoàn trực thuộc Đoàn xã Phú Ninh. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Anh Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đoàn xã Phú Ninh cho biết, đây là hoạt động nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của lớp người đi trước. Đồng thời là đợt sinh hoạt của tuổi trẻ Phú Ninh nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua lao động, học tập, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhiều hoạt động được tổ chức như: thi nhảy dân vũ, trò chơi tập thể teambuilding, đốt lửa trại, sinh hoạt văn nghệ...

Anh Nguyễn Lương Thành Đạt, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi Thành đoàn Đà Nẵng tập huấn kỹ năng sử dụng AI trong công tác đoàn, phục vụ học tập cho đoàn viên xã Phú Ninh. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tại ngày hội, anh Nguyễn Lương Thành Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi Thành đoàn Đà Nẵng tập huấn cho hơn 100 cán bộ đoàn, đoàn viên xã Phú Ninh về ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số.