Chính trị 280 cán bộ, công chức xã, phường được bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực nội vụ ĐNO - Sáng 27/8, Sở Nội vụ thành phố khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực nội vụ dành cho 280 cán bộ, công chức đến từ 49 xã, phường và đặc khu trên địa bàn thành phố.

Cán bộ, công chức tham dự lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực nội vụ. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được bồi dưỡng nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã; quản lý cán bộ, công chức, viên chức cấp xã; nghiệp vụ cải cách hành chính và văn thư lưu trữ, hệ thống thông tin điều hành và cơ sở dữ liệu chuyên ngành nội vụ, quản lý nhà nước đối với hội.

Công tác thi đua khen thưởng, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, người có công và giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, trong đó chú trọng làm rõ nhiệm vụ, thẩm quyền của UBND, chủ tịch UBND cấp xã…

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm triển khai đồng bộ và kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã; công tác quản lý nhà nước gắn với phân cấp, phân quyền trên các lĩnh vực công tác nội vụ.

Đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.

Đây là lớp thứ 2 theo kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu dành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và công chức, viên chức công tác tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.